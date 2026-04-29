Patti Smith, la irredenta poeta del punk, premio Princesa de Asturias de las Artes de 2026

La fecunda poeta Patti Smith, responsable de abrir la mente a un sinfín de generaciones a partir del último cuarto del siglo XX, icono intelectual del punk y activista irredenta a sus 79 años en todos los frentes de la libertad y el humanismo, acaba de recibir el premio Princesa de Asturias de las Artes de 2026. Así lo ha anunciado este miércoles al mediodía el jurado del galardón, reunido en Oviedo. El galardón se suma a una larga serie de reconocimientos que han ido apuntalando una carrera muy singular, tan poderosa en el rock como en la literatura, y que incluyen, entre otros el National Book Award por sus memorias 'Éramos niños' (2010), la legión de Honor y la Orden de las Artes y las Letras en Francia o la inclusión en el canon de las grandes de la música por trabajos como 'Horses' (Grammy Hall of Fame) o 'Because the Night' (premio ASCAP a una de las canciones más interpretadas).

Todas estas consideraciones dicen, en realidad, poco del carácter insobornable de Patti Smith y su compromiso con el arte y el ser humano, autora de himnos como ese 'People have the power' y eterna luchadora por una libertad más allá de los géneros que la ha convertido, quizá sin pretenderlo, en una gran transgresora. En ese sentido, su andrógina pose para la cámara de su compañero Robert Mapplethorpe en la portada de 'Horses', camisa blanca, chaqueta al hombro, corbata suelta, se convirtió en un manifiesto visual y una de las imágenes más icónicas del mundo del rock, en el que Patti Smith redefinió el espacio de las mujeres ocupando también los roles masculinos.

Nacida en Chicago en 1946 en el seno de una familia trabajadora que luego se trasladó a Nueva Jersey, Patti Smith encontró su refugio en la bohemia del Chelsea Hotel de Nueva York a finales de los sesenta. Allí conoció a Mapplethorpe, compañero sentimental primero y amigo después. Esta relación, que luego evocaría en el citado 'Éramos unos niños', marcaría su vida. Su carrera musical arrancó en los primeros setenta. En 1975 publicó 'Horses', producido por John Cale, un álbum que fusionaba poesía beat y rock crudo y que definiría el punk. A finales de los setenta cosechó su mayor éxito comercial con 'Because the Night', coescrita con Bruce Springsteen. Se retiró en 1980 para formar una familia con el guitarrista Fred 'Sonic' Smith, y regresó en los noventa con una energía renovada.

El jurado del premio a Patti Smith ha estado presidido por María Pagés Madrigal, con Estrella de Diego Otero como secretaria y con Daniel Bianco, Josep Maria Flotats i Picas, Jesús García Calero, Pablo Gil Cuevas, Blanca Gutiérrez Ortiz, Blanca Li, Sergio Gutiérrez Sánchez, Pilar Lladó Arburúa, Sheila Loewe Boente, Isabel Muñoz Villalonga, Alfonso Palacio Álvarez, Christina Rosenvinge Hepworth, Teresa Sapey, Cibrán Sierra Vázquez, Eduardo Torres-Dulce Lifante y Juan Antonio Vigar Gutiérrez como vocales.