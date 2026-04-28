El documental sobre la Barcelona post franquista que nadie se atreve a estrenar llega a Madrid: "La capital tiene una parte roja que enamora"

La explosión artística que agitó Barcelona tras la muerte de Franco fue abrumadora. Era el epicentro del cambio, de la libertad. Aquí se fraguó una escena que, entre el teatro de Els Joglars y el cabaret de La Cúpula Venus, dejaron sin respiración a la capital de Cataluña. Aparecieron nuevas miradas, nuevas músicas. Lo que Loles León, Javier Mariscal, Santi Arisa, Rosa Vergés y Jaume Sisa, entre otros, sembraron hoy sigue latiendo en diferentes generaciones. Joan Estrada y Manuel Iborra han recopilado en Ramblas todo lo que ocurrió en aquellos tardíos 70: un documental sobre la revolución cultural que pocos recuerdan. “Es un tiempo opacado. Lo primero que hizo el gobierno de Jordi Pujol al llegar a la Generalitat fue borrar todo lo que pasó. No les gustaba y priorizaron el debate identitario”, subraya Estrada. Curiosamente, su proyecto verá la luz antes en Madrid que en Barcelona: lo hará en el ciclo La memoria secuestrada que acoge la sala Berlanga hasta el sábado.

“Sólo puse una condición a Iborra para hacerlo: no pedir dinero público. Quería rodarlo como en aquella época para transmitir la esencia de entonces. Todos han participado de forma gratuita”, explica. Por ello, precisamente, tras planteárselo a grandes amigos, han contado con tres operadores de cámara (Pablo Gregorio, Nuria Roldós y Jordi Vidal) y dos sonidistas (Diagramapolar y Licio Marcos de Oliveira). El cartel lo completan la actriz Muntsa Alcañíz, la fotógrafa Marta Sentís, el actor Ramon Fontserè, la directora Lala Gomà, el cantante Joan Fortuny, el cineasta Jesús Garay… Sus recuerdos son la materia prima sobre la que han cimentado Ramblas: “Aparecen cosas insólitas que sólo han sido posibles gracias a la generosidad de la gente. A todos les encantó la propuesta cuando se la comentamos”.

Joan Estrada, fotografiado en Barcelona. / ZOWY VOETEN

El documental, dividido en tres capítulos, podrá verse en la sesión del 2 de mayo. Y, en él, a través de los protagonistas, han intentado recrear aquella Barcelona rebelde. “Siempre se ha dicho que era una fiesta. Y no es verdad. Los barrios sobrevivían gracias a las asociaciones de vecinos. La revolución tuvo lugar en las Ramblas. Empezaba en el café Zurich y terminaba en la estatua de Colón. La ciudad era una mezcla de anarquistas y comunistas. Incluso se dieron enfrentamientos culturales entre ambos movimientos. Fue una etapa de mucho ingenio. Nos buscamos la vida creando”, añade. Y, de repente, aquella vida se frenó en seco. Pujol aterrizó en la Generalitat y, como asegura Estrada, bastante crítico, todo desapareció. Cerraron locales, perdieron oportunidades: “Se instauró una cultura oficialista donde el tema identitario se comió al ideológico. La izquierda siempre ha despertado miedo. El enemigo no estaba en Murcia ni Badajoz. Lo teníamos aquí mismo: era el fascismo”.

Cartel de 'Ramblas', el documental de Joan Estrada y Manuel Iborra. / CEDIDA

Por aquel entonces, la música ocupaba un espacio destacado con figuras como Lluís Llach, Maria del Mar Bonet y Joan Manuel Serrat, así como el grupo progresivo Máquina y formación de jazz Orquesta Mirasol. En el cómic surgió El rollo enmascarado, creado por Nazario y los hermanos Farriol. También se editaron revistas como Star y se vieron obras como La muerte de Narciso. Para Estrada, aquellos años de celebración en Barcelona fueron más incómodos que los de La Movida madrileña. En parte, por las particularidades que allí se vivían: “Se juntaron la identidad con la ideología, el cóctel era explosivo. Reinaba un espíritu nuevo. Soy un outsider y, como tal, me gusta contar las cosas a mí manera”. Por el momento, no está previsto que Ramblas se estrene en Cataluña.

Un 'outsider' feroz

Están en conversaciones con Margarita Arboix, antigua rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien les podría ayudar a pasar el documental por distintas facultades. También se ha sumado al proyecto Sandra Forn, directora de Films del Oriente, para acercarles al mundo de los festivales. “Con RTVE ni siquiera he conseguido hablar. Y la 2Cat se la ha quedado Junts tras los pactos con el Gobierno. Ser outsider molesta, pero no pasa nada. No me han podido comprar. Madrid tiene una parte roja que enamora. Y lo vamos a disfrutar”. El ciclo, además, reivindica obras que se concibieron valientemente en la Barcelona post franquista. La que abrirá la cita, esta tarde, a las 18:30 horas, es Tres por cuatro, también de Iborra: una comedia costumbrista que apela a la realidad underground de los 70. Pau Riba es el protagonista de Canet Rock, la cinta de Francesc Bellmunt que explica como pocas la contracultura de entonces. En ella, se muestra la primera edición del llamado Woodstock catalán, un festival que sedujo a 20.000 jóvenes en plena dictadura.

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Manuel Iborra, junto a Carmen Maura y Verónica Forqué en 2001. / EFE

Pere Portabella, por su parte, representará la faceta más política y clandestina con El sopar y Poetes catalans. El que fuera productor de Luis Buñuel y Carlos Saura reflexiona en la primera sobre las heridas de la represión franquista durante la cena de cinco ex presos políticos. En la segunda, en cambio, se adentra en el rodaje encubierto del primer Festival de Poesía Catalana en 1970, donde aparecen figuras como Agustí Bartra, Joan Oliver,c y Gabriel Ferrater. “Las hemos escogido a conciencia”, concluye Estrada. Quizá, en el futuro, quién sabe, puedan replicar la hazaña en Barcelona. El tiempo dirá. Y la política.