Quevedo incendia La Revuelta: canariedad en prime time, sorpresa de Nueva Línea y una confesión que deja huella sobre su futuro

Cada vez que Quevedo aparece en televisión pasa algo. Y esta vez no fue diferente. El cantante canario visitó La Revuelta para presentar El Baifo, su nuevo álbum, pero acabó firmando una de esas noches que trascienden la promoción de un disco y se convierten en conversación nacional.

Hubo respuestas sobre el dinero, referencias constantes a Canarias, música en directo, humor con David Broncano y una aparición sorpresa de Nueva Línea que terminó de encender las redes sociales.

El artista llegó al programa en un momento clave. Consolidado como una de las figuras más potentes de la música española y con proyección internacional, Quevedo afronta una etapa distinta: más personal, más madura y mucho más conectada con sus raíces.

Eso fue exactamente lo que mostró en pantalla.

La frase que dejó pensando a muchos: “No me veo toda la vida girando”

Entre risas, música en directo y momentos virales, también hubo espacio para una reflexión mucho más profunda de lo que parecía. En plena cima profesional, con millones de reproducciones, una agenda internacional y uno de los lanzamientos más potentes del año, Quevedo sorprendió al hablar con total naturalidad sobre el desgaste que puede provocar ese ritmo de vida.

Una ovación cerrada recibía al artista a su entrada en el escenario de La Revuelta, incluida una espectadora que le gritaba que su hija quiere casarse con él. El cariño del público no es casual. El cantante acaba de colocar las 15 canciones de El Baifo entre las más escuchadas de Spotify España apenas unos días después de su estreno, confirmando el enorme tirón que mantiene.

Sin embargo, detrás de ese éxito arrollador también existe una cara menos visible: viajes constantes, presión, promoción permanente y la dificultad de construir una rutina estable. Ahí fue donde Quevedo dejó una de las frases de la noche: “No me veo toda la vida girando.”

Pedro Luis Domínguez Quevedo aún no ha cumplido los 25 años, pero su carrera ha ido tan rápido que ya ha vivido lo que muchos artistas tardan años en experimentar. Del fenómeno global junto a Bizarrap a éxitos como Cayó la noche, Punto G o Columbia, pasando por una retirada temporal del foco en 2024 para bajar revoluciones.

Quizá por eso, ahora que inicia una nueva etapa con El Baifo, no tiene todavía fechas confirmadas para una gran gira ni parece tener prisa por anunciarla. Durante la entrevista fue más allá e incluso imaginó cómo podría verse dentro de unos años: “Todavía me queda, pero en un futuro creo que me cansaré de girar. De repente, a los 35 digo: ya está, quiero estar más tranquilito.”

Entrevista al cantante Quevedo por su álbum 'El Baifo' / José Pérez Curbelo

La frase no sonó a despedida, sino a una idea cada vez más presente en artistas jóvenes que conocen desde dentro el coste del éxito. Quevedo explicó además que echa de menos algo tan sencillo como tener estabilidad, levantarse tranquilo y repetir días normales.

“Una parte de mí querrá un día a día”, vino a resumir.

También sorprendió que hablara de los 35 años como “cuando sea mayor”, algo que provocó bromas inmediatas en redes sociales. Pero más allá de eso, el mensaje fue claro: quiere seguir ligado a la música, aunque quizá no eternamente al ritmo frenético de las giras.

Sus seguidores pueden respirar tranquilos. No habló de retirada inmediata ni de adiós a los escenarios. Habló de futuro, equilibrio y de la necesidad de elegir cómo vivir cuando ya has probado la cima.

La pregunta sobre el dinero que todos estaban esperando

En cada visita a La Revuelta hay un momento que el público espera. Con Quevedo, estaba claro cuál era: la pregunta sobre cuánto dinero tiene realmente una de las mayores estrellas del país. Broncano fue directo y el cantante, después de bromear y recordar que nunca había dado cifras exactas, terminó soltando un dato que no tardó en recorrer redes sociales y titulares.

Situó su patrimonio entre uno y tres millones de euros.

La cifra llamó la atención, pero más todavía la forma de decirlo. Sin pose, sin aparentar y sin darle demasiada importancia. Después remató con una frase que definió el tono de toda la entrevista: “No me mueve mucho el dinero a mí, la verdad.”

Lejos de sonar calculado, el comentario transmitió naturalidad. Y eso, en televisión, vale oro.

Nueva Línea aparece por sorpresa y se lleva uno de los momentos del año

Si hubo una escena que cambió por completo la noche fue la actuación final.

Cuando empezó a sonar Al Golpito, el público ya estaba entregado. Pero el verdadero giro llegó segundos después, con la aparición inesperada de Nueva Línea sobre el escenario. El plató explotó. Y las redes también.

No fue solo una colaboración musical. Fue un guiño directo a Canarias, a una forma de entender la fiesta, la música y la memoria colectiva de varias generaciones. Quevedo aprovechó uno de los mayores escaparates televisivos del país para compartir foco con parte de su cultura.

Y eso no pasó desapercibido.

Canarias en primer plano: Salto del Pastor, cuchillo típico y orgullo de origen

Desde el primer minuto quedó claro que Quevedo no iba a limitarse a hablar de canciones. Durante la entrevista presumió de canariedad con total naturalidad. Mostró el Salto del Pastor, una tradición emblemática del Archipiélago que sorprendió a muchos espectadores fuera de las Islas.

También enseñó un tatuaje cargado de significado y regaló un cuchillo típico canario, dejando varios detalles que reforzaban el mensaje de fondo: no piensa separar su éxito de sus raíces.

Es una idea que también atraviesa El Baifo. En lugar de esconder el origen para sonar global, Quevedo hace justo lo contrario: cuanto más crece, más visible hace de dónde viene.

El lado más cercano de Quevedo

Uno de los puntos fuertes de la entrevista fue descubrir a un Quevedo relajado, divertido y sin filtros.

Recordó que de pequeño lo pasaba mal con las montañas rusas, los aviones y las alturas. Incluso habló del clásico “gusano loco” de feria, una atracción que definió entre risas como algo pensado solo para marear. También confesó algunas pesadillas recurrentes, como soñar que se le caían los dientes o que lo perseguía un toro.

Son detalles pequeños, sí. Pero son precisamente esos momentos los que hacen que una entrevista conecte con la gente.

El Baifo encuentra el escaparate perfecto

La visita a La Revuelta llegó en plena promoción de El Baifo, un disco que marca un giro claro en la carrera del artista.

Más personal, más identitario y con referencias sonoras y emocionales a Canarias, el proyecto supone un paso adelante respecto a etapas anteriores.

Pero además del álbum, Quevedo presentó algo más importante: una nueva versión de sí mismo.

Más tranquilo, más consciente del lugar que ocupa y más cómodo enseñando quién es fuera del escenario.