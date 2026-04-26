25 escritores canarios revelan los libros que les cambiaron la vida

Abril, mes del libro. Bibliotecas, librerías e instituciones públicas se llenan de actos y las calles y plazas de toda Canarias acogen las primeras ferias de la temporada. Mientras, entre las novedades editoriales destaca la edición especial del 25 aniversario de La sombra del viento. Sí, la primera parte de la famosísima tetralogía escrita por el tristemente desaparecido Carlos Ruiz Zafón (Barcelona, 1964-Los Ángeles, 2020) se publicó hace ya un cuarto de siglo. Fue, concretamente, en 2001.

La sombra del viento habla de cómo un libro puede cambiar la vida de una persona, acompañarla, consolarla y hasta empujarla a descubrir quién es. El Cementerio de los Libros Olvidados, la biblioteca secreta y laberíntica situada en la Barcelona de posguerra que descubre su protagonista, el niño Daniel Sempere, es un símbolo de esa idea: los libros guardan memoria y, a la vez, salvan del olvido.

Considerada la novela española más leída después de El Quijote, La sombra del viento fue —y continúa siendo— un auténtico fenómeno editorial internacional que acabó superando los 15 millones de ejemplares vendidos. Se difundió en decenas de países y fue traducida a más de 50 idiomas. De hecho, y tras completar su saga con El juego del ángel (2008), El prisionero del cielo (2011) y El laberinto de los espíritus (2016), Zafón se convirtió en uno de los autores españoles más leídos del mundo con una obra global que superó los 30 millones de ejemplares vendidos.

El jueves pasado, día 23 de abril, jornada oficial dedicada a los libros —en recuerdo del nacimiento de tres referentes de la literatura como son William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega—, fue el pistoletazo de salida para múltiples actividades que se prolongarán durante varios meses. La agenda de los amantes de la escritura está llena de citas que van desde rutas por pequeñas librerías independientes, como en el caso de La Laguna, a la presentación de nuevos certámenes literarios, como el Premio Novela Negra Ángeles Alonso, o la inminente inauguración de la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife, que tendrá lugar el próximo jueves en el Parque García Sanabria.

Por ese motivo, para conmemorar este importante aniversario literario y celebrar, de paso, el mes del libro por antonomasia, el periódico EL DÍA-La Opinión de Tenerife ha pedido a 25 escritores canarios que escojan tan solo uno de esos ejemplares que, en algún momento, transformó por completo su forma de ver el mundo. Se trata de una decisión difícil que no está exenta de renuncias o sacrificios y a la que, finalmente, se han sumado casi una treintena de firmas de todas las Islas.

Resultados sorprendentes

La selección de las obras es tan sorprendente como variados son los resultados. Hay desde clásicos como Alicia a través del espejo —la preferida de la Premio Canarias Cecilia Domínguez Luis— a novelas de corte histórico, best sellers o insignes representantes de la narrativa canaria como Fetasa, de Isaac de Vega. Los motivos para elegir cada una de ellas hablan, por supuesto, de la historia personal de los autores. Hay, por poner solo algunos ejemplos, títulos que enseñaron un nuevo camino y libros que inspiraron o acompañaron en un momento vital decisivo. En cualquier caso, son historias que más allá de marcar un momento puntual en la vida de todos estos escritores, se han convertido en una constante puesto que muchos de ellos releen estos tomos hasta la saciedad, ya sea para evadirse, para inspirarse o para reencontrarse con viejos amigos.

«A mí me fueron cambiando la vida los libros que leí», confiesa el escritor grancanario Santiago Gil. «Habría varios títulos, pero me decantaré por Los heraldos negros, de César Vallejo, por lo que supuso su lectura, en una edición de la editorial Losada de Argentina que la madre abogada de un vecino había comprado en La Laguna en los años sesenta». «La lectura del poema que da título al libro la recuerdo como el hacha que rompe el mar de hielo que llevamos dentro, que es lo que le pedía Kafka a los libros que nos impactan. Tenía 18 años cuando lo leí y vuelvo a ese libro cada vez que necesito tomar tierra poética ante el desconcierto del mundo que me rodea», concluye el autor.

El momento en el que se lee determinado título es, en muchos de los casos, tan importante como el libro en sí. Las historias encontradas y saboreadas durante la infancia o la primera juventud parecen ser las predilectas por el papel determinante que tuvieron a la hora de fraguar futuros lectores y, cómo no, escritores. «Tenía 17 años...» o «comenzaba la universidad...» son muchos de los comienzos que sustentan las explicaciones de los autores seleccionados.

Jesús López Berzosa opta, por su parte, por un libro más contemporáneo: La catedral del mar, el superventas de Ildefonso Falcones. «Cuando el libro llegó a mis manos a los 12 años, me sumergió de lleno en el género de la novela histórica. Por primera vez concebía la historia como algo más allá de fechas, guerras y nombres de reyes. Era algo vivo que afectaba a personas tan reales como tú y como yo, solo que en otro lugar y en otra época». Otro best seller escoge también Noelia García: El médico, de Noah Gordon. «Cambió mi forma de percibir la literatura cuando era adolescente. Recuerdo abrir sus páginas y trasladarme de forma mágica al siglo XI».

El tinerfeño Ignacio Gaspar tiene clara su elección: La tercera orilla del río, un cuento del autor brasileño João Guimarães Rosa. Es conciso en su explicación, se trata de un texto con un «corte de existencia temporal prolongado al infinito y a la duda». El escritor canario no duda al recomendar esta lectura corta pero intensa porque, afirma, «se entiende de otra manera una parte de la literatura moderna».

Y tú, lector, ¿qué libro dirías que cambió tu vida para siempre?

Los libros que les cambiaron la vida

Cecilia Domínguez: Alicia a través del espejo

«El libro que me hizo cambiar la mirada fue Alicia a través del espejo. Desde que lo leí hasta hoy, y ante cualquier suceso personal, social o político, siempre me pregunto qué pasaría en ese otro lado del espejo».

Víctor Álamo de la Rosa: La montaña mágica

«El libro que me cambió la vida fue La montaña mágica, de Thomas Mann. En sus páginas descubrí las posibilidades que nos da la novela para aprender a entendernos».

Felicidad Batista: Pedro Páramo

«Es difícil destacar un solo libro de los miles que han marcado mis lecturas. Pero, recomendaré uno, Pedro Páramo. El viaje de Juan Preciado a Comala es una inmersión en las letras universales».

Ana González Duque: Mi familia y otros animales

«Leí los libros de Gerald Durrell, uno tras otro, y me di cuenta de que un escritor no tiene por qué ser de Letras. Al año siguiente, cogí Ciencias Puras para hacer Medicina».

Yauci Manuel Fernández: 1984

«Es un clásico que consigue transmitir el horror al que se puede llegar en un entorno políticamente hostil. Lo leí joven y consiguió dejarme destrozado».

Óscar Liam Torres: El llano en llamas

«Elegir El llano en llamas, de Juan Rulfo, es volver a un territorio donde la palabra arde en silencio. Este libro me enseñó que la literatura no necesita artificios para ser profunda».

Silvia Rodríguez: Frankenstein, de Mary Shelley

«Me impresiona que una joven de 18 años escribiera hace dos siglos un clásico de la literatura; la profundidad y fantasía con las que es capaz de abordar el amor, la pérdida, el duelo, las obsesiones...».

Antonio Martín Sosa: Fetasa

«Leída en la adolescencia con Juan José Delgado como profesor, la obra de Isaac de Vega supuso el reconocimiento de la extrañeza propia, de un paisaje de soledad, de una fantasía más allá de la muerte».

Elena Hernández: Mujeres que corren con los lobos

«No fue en la primera lectura cuando conecté con él, sino en la segunda, cuando algo dentro de mí estaba más preparado. Entonces dejó de ser solo un libro y se convirtió en una especie de mapa».

José Zoilo: Aquila, el último romano

«Puedo decir que me cambió la vida. Y lo hizo porque me abrió las puertas de la novela histórica, mostrándome que podía conjugar dos de mis pasiones: la historia y la aventura».

Juan Cruz: El extranjero

«En mi casa de Puerto de la Cruz descubrí, entre los muchos libros que empezaron allí a explicarme la vida, a Albert Camus. Tenía 14 años y hasta hoy. Desde entonces no lo he dejado de leer».

Sophia Hidalgo Hernández: Crimen

«Descubrí Crimen con 17 años. Su lectura me reveló imágenes de una hermosura insólita. Estoy segura de que eso germinó en mis sesos y construyó mi manera de ver la literatura».

María del Mar Rodríguez: La creación del patriarcado

«La creación del patriarcado, de Gerda Lerner, es un ensayo que cambió mi mirada de la vida. A partir de su lectura, nada fue igual. También destacaría El corazón helado».

Antonio Cabanas: El conde de Montecristo

«Me causó verdadera impresión y por eso hoy en día lo sigo releyendo. En el libro se dice que la sabiduría del ser humano queda reducida a confiar y esperar y aquello se me quedó grabado».

Dimas Prychyslyy: Parte de una historia

«El año que viene, Parte de una historia, de Ignacio Aldecoa, cumplirá 60 años. Fue su última obra, quizá la más lograda y, sin embargo, una de las menos recordadas».

Elena Morales: Madame Bovary

«Me impactó el modo en que está escrita cuando la leí por primera vez con 16 años: los diálogos superpuestos cargados de ironía o el envenenamiento, tan real».

Marcos Dosantos: Manual para mujeres de la limpieza

«Por demostrar que una pequeña historia puede contener un universo. Por crear personajes fronterizos y contradictorios. Por inspirarme con su uso del ritmo y la imagen».

Sabina Urraca: Sistema nervioso

«Es un libro conscientemente salvaje, que lleva a sus últimas consecuencias algo que me ha obsesionado plasmar en la literatura: el pensamiento humano desordenado. Cuando me bloqueo, suelo leerlo».

Elsa López: Poema pedagógico

«Poema pedagógico, escrito por Antón Makarenko, transformó mi manera de entender la enseñanza e hizo crecer en mí el deseo de dar clase a los alumnos más difíciles e inadaptados».

Luan Carlos Domínguez: El señor de los anillos

«Lo leí en 1980. Me impactó descubrir que en mi cultura había una magia que no tenía que envidiar a la hindú, entonces en auge. Desde entonces he querido ser un hobbit».

Alejandro Krawietz: Paradiso

«Paradiso, de José Lezama Lima, es una de las más decisivas, y transformadoras, aventuras que la lengua española ha invitado nunca a surcar. No en vano, elegir un libro entre miles es una odisea».

José Marrero: Rojo y negro

«Del libro que cambió mi vida tengo la imagen de un preadolescente que lo observa cerrado sobre la mesa de noche. Acaba de terminar de leerlo y lo contempla con asombro».

Antonio López Ortega: Rayuela

«Es extraordinario y recomendaría su lectura a todo el mundo aunque se considere una novela experimental y difícil de llevar. Es un libro que no ha envejecido para nada».

Ángela Ramos: Hombres de maíz

«Esta lectura me abrió la puerta al mundo mágico de la literatura hispanoamericana a los 17 años. Fue tal el impacto que compré todas las novelas del autor, Miguel Ángel Asturias».

Noticias relacionadas

Tomás Felipe: La feria de las tinieblas

«Fue una lectura de juventud y lo he vuelto a leer varias veces. Me hizo apasionarme con la literatura. El autor muestra que cualquiera sería capaz de vender su alma al diablo».