La Laguna es Cómic celebra los 30 años de Pokémon

La Laguna celebrará un año más la cultura asiática y el noveno arte gracias a la tercera edición de la Feria Internacional del Manga y el Tebeo La Laguna es Cómic, que tendrá lugar del 7 al 10 de mayo en distintos inmuebles de la ciudad. La plaza del Adelantado, la Casa de los Capitanes y la Casa Anchieta volverán a ser los enclaves en los que se desarrollarán las actividades gratuitas y para todos los públicos. La convención incluirá exposiciones, encuentros con autores, presentaciones de obras, concursos de k-pop, cosplay y otras propuestas por medio de una amplia agenda, que tendrá como uno de sus grandes ejes temáticos la conmemoración de los 30 años de Pokémon.

Esta nueva edición cuenta con una gran exposición en la Casa Anchieta, donde se incluirán reproducciones en paneles de las 1.025 criaturas pertenecientes a las nueve generaciones de la franquicia japonesa. La muestra se completa con información que repasa la evolución e influencia social y artística de este título, expositores con objetos varios, tótems, esculturas y vitrinas con figuras, mangas, cartas y otro tipo de merchandising. Además, la casa acogerá un torneo oficial de cartas coleccionables el domingo 10 de mayo, a partir de las 10:30 horas.

A parte de la muestra dedicada a Pokémon, el programa expositivo de la feria se completa con más de veinte exposiciones que celebrarán el manga, el cómic internacional, nacional y local, las ilustradoras canarias y el cosplay, incluyendo desde colectáneas de superhéroes hasta de obras adscritas al género nipón Boys Love (BL).

Además, la sala de prensa de la Casa de los Capitanes Generales volverá a acoger las charlas y presentaciones de la feria. Entre los invitados se encuentra Cels Piñol (Barcelona, 1970), creador de la saga de cómics de Fanhunter, una de las más queridas y la más vendida del cómic español. Dará una charla sobre este título que presenta nuevo juego de rol el 8 de mayo. Además, en su faceta de editor de Panini Comics España, protagonizará un encuentro en el que los asistentes podrán mostrarle sus trabajos con el objetivo de trabajar profesionalmente en el mundo del cómic.

Godzilla será otro de los grandes protagonistas de la feria, ya que contará con dos exposiciones y una charla impartida por Carmen Rodríguez, experta en el personaje. Ambas colectáneas estarán instaladas en la primera planta de la Casa Anchieta y una de ellas será Norman England: Godzilla en el set, que recogerá reproducciones de instantáneas tomadas en distintos rodajes de películas en los que ha participado el fotógrafo estadounidense. La otra, estará centrada en los cómics de Godzilla publicados por Marvel a finales de los años setenta.

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Asimismo, habrá varias exposiciones y dos charlas centradas en el BL, género homoerótico del manga japonés.