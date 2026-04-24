‘Wendy’, Premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal

Wendy (Tusquets, 2025), de Eugenio Fuentes, es la novela ganadora del Premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Negra Criminal 2026. Este galardón, que será entregado en octubre de este año, distingue anualmente a la mejor obra de narrativa noir y policíaca escrita originalmente en español y publicada durante el año anterior a la convocatoria. Este reconocimiento está considerado como el más antiguo del género dirigido a obra publicada y cuenta, además, con una dotación económica de 3.000 euros, la más alta en esta categoría. La actual edición ha contado con 52 propuestas participantes.

Con esta obra, Eugenio Fuentes consolida al detective Ricardo Cupido como uno de los personajes más singulares de la novela negrocriminal española. Este personaje se distingue del arquetipo habitual de investigador privado ya que es sereno, lúcido y profundamente humano. Así se muestra un Cupido que, en esta ocasión, aparece como padre de familia. Por su parte, Wendy, la protagonista de la historia, solo es conocida a través de los datos que ofrecen el resto de personajes en una estrategia literaria que permite al autor construir de forma exquisita la historia a partir de lo cotidiano.

Precisamente, el jurado ha valorado el esfuerzo literario que realiza el autor para innovar en una saga como la del detective Cupido, obras que habitualmente son las grandes olvidadas en este tipo de premios. Eugenio Fuentes emplea un registro más elaborado, compatible con el ambiente en que se mueven los personajes, que otorga un plus de calidad a la saga.

De entre los cuatro libros finalistas, la obra ganadora obtiene ahora 3.000 euros

El fallo de este premio llega marcado por la reciente pérdida de Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets Editores y directora literaria de esta editorial, cuya ausencia se deja sentir con especial. «Queremos imaginarla serena y orgullosa, en ese cielo de los editores, celebrando que un nuevo título de Tusquets vuelve a alzarse con nuevo galardón».

La elección de la novela ganadora por parte del jurado –formado por el profesor Javier Rivero Grandoso, el periodista y crítico literario Eduardo García Rojas, Iñaki Valdés, la crítica literaria Erminda Pérez y la comisaria del Festival Sant Boi Negre, Charo González– se definió después del anuncio de las cuatro finalistas entre las que también estaban Las tres muertes de Sarah Colbert, de Arantxa Rufo; Jotadé, de Santiago Díaz; y Bacon, de Annika Brunke. A lo largo de sus once convocatorias, este galardón ha recaído en figuras literarias destacadas como Marto Pariente, último ganador con la novela Hierro viejo; Francisco Bescós, invitado este año al festival por su nueva novela Mantis que se alzó con el premio en 2024 con La ronda; o El desencuentro, ganadora en 2023, escrita a cuatro manos entre José Ángel Mañas y Jordi Ledesma.

El director del Festival Tenerife Noir y secretario del jurado del Premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal 2026, Alejandro Martín, afirmó que Wendy «demuestra que el noir aún tiene margen de renovación desde la profundidad literaria». Añadió que «Fuentes apuesta por una mirada más humana sin perder tensión narrativa» y subrayó que el personaje de Ricardo Cupido se aleja completamente de los clichés del detective tradicional, en una novela marcada por un ritmo pausado. «Reconocer obras ya publicadas nos permite visibilizar novelas de gran calidad fuera del circuito mediático y Wendy es un claro ejemplo de ello». Finalmente, destacó el papel del festival y apuntó que «con este premio se consolida Tenerife Noir como un referente del género y apuesta por el futuro del noir en español».

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, habló por su parte de que «este premio consolida a la capital de la Isla como un referente nacional del género negro y como una ciudad comprometida con la cultura y la literatura». Apostar por iniciativas como Tenerife Noir «es también apostar por el pensamiento crítico, la creatividad y la proyección cultural de nuestra capital».