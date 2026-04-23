Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina

La actriz Nadia Farès, quien fue hallada inconsciente en una piscina parisina hace una semana y permanecía en coma desde entonces, falleció el viernes a los 57 años, anunciaron sus hijas a la agencia AFP.

"Con una inmensa tristeza anunciamos este viernes el fallecimiento de Nadia Farès. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder", escribieron Cylia y Shana Chasman. La familia ha pedido "respeto y discreción" durante su duelo.

La actriz murió en el Hospital Pitié-Salpêtrière, al que ingresó el domingo, después de haber sido encontrada inconsciente en la piscina de un club privado en París. Se ha abierto una investigación, pero por el momento no se ha constatado ninguna infracción.

'Los ríos de color púrpura'

La intérprete alcanzó la fama en Francia y en el extranjero con la película 'Los ríos de color púrpura' estrenada el año 2000. La cinta le abrió las puertas al mercado internacional.

Farès debía rodar su primer largometraje como guionista y directora el próximo mes de septiembre.

Operaciones de cerebro y corazón

En entrevista con la revista francesa 'Gala' en enero, la actriz reveló que se sometió en 2007 a "una operación en el cerebro, a causa de un aneurisma que no era precisamente pequeño". "Una bomba de relojería que había que tratar con la máxima urgencia. Y en cuatro años me sometí a tres operaciones de corazón", comentó quien decía nadar cuatro veces por semana.

Nacida en 1968 en Marrakech (Marruecos), Nadia Farès creció en Niza antes de mudarse a París para intentar una carrera artística. Debutó en el cine en los años noventa, actuando para directores de renombre como Alexandre Arcady, Claude Lelouch o Bernie Bonvoisin.

Vivió un tiempo en Estados Unidos con el productor Steve Chasman, con quien tuvo a sus dos hijas.

Mensaje de despedida

En una publicación de Instagram compartida el sábado 18 de abril, la hija de Farès, Cylia, reflexionó sobre su muerte y escribió que era "una pena que nunca superaré".

"Me duele decir adiós, pero mamá, te haré sentir muy orgullosa", escribió en un emotivo homenaje. "Me alegra mucho que nos hayamos unido aún más en tus últimos meses. Me entendiste mejor que nadie y no sé cómo voy a superarlo. La gente siempre dice que soy una mini tú y ese es el mejor cumplido".

Noticias relacionadas

"Te queríamos muchísimo y eras mi modelo a seguir. Cada logro que conseguía, siempre me emocionaba contártelo primero porque sabía lo orgullosa que estarías de mí", continuó Cylia. "No solo eras una madre maravillosa, sino también mi mejor amiga. ...Te quiero, por favor, cuida de mí. Me has enseñado lo rápido que puede cambiar la vida, literalmente de la noche a la mañana. Llevaré eso conmigo cada día y haré que cada día cuente para ti".