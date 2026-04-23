Michael Jackson ‘revive’ en el aniversario de Mar Abierto

El espectáculo internacional This Is Michael, protagonizado por Lenny Jay y con la participación de la mítica guitarrista Jennifer Batten, llegará el próximo mes de octubre a Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura dentro de la programación especial del 20 aniversario del Festival Mar Abierto. La primera parada de esta gira será el 16 de octubre en el aparcamiento del Palmétum de Santa Cruz de Tenerife; continuará el 17 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, y concluirá el 19 de octubre en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. Las entradas estarán disponibles desde hoy en la página web del Festival Mar Abierto y, para el concierto de Tenerife, también a través de la tiquetera Tomaticket.

Considerado uno de los mayores homenajes escénicos al legado de Michael Jackson, el montaje aterriza en Canarias después de haber conquistado al público en escenarios de Europa y América y en un momento de renovado interés mundial por la figura del Rey del Pop. Lejos de plantearse como un simple tributo, This Is Michael se presenta como una gran producción internacional que reúne más de dos horas de espectáculo en directo con música, un cuerpo de baile de alto nivel, una escenografía impactante y una cuidada recreación del universo escénico de Michael Jackson. A lo largo del espectáculo, el montaje repasa algunos de sus temas más emblemáticos, como Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal o Black or White, en una experiencia que ha conquistado al público por su espectacularidad y su fidelidad al legado del artista.

El protagonista del espectáculo es Lenny Jay, artista internacional reconocido por su parecido físico, vocal y escénico con Michael Jackson. Seleccionado por la familia Jackson para interpretar la voz del artista en esta exitosa producción que ha superado las 400.000 entradas vendidas en Europa y América, Lenny Jay se ha consolidado como uno de los intérpretes más destacados a la hora de recrear sobre el escenario la esencia, la energía y la emoción del Rey del Pop.

Por su parte, la presencia de Jennifer Batten eleva aún más la dimensión del espectáculo. La legendaria guitarrista, que acompañó a Michael Jackson en sus giras mundiales durante más de diez años, fue una figura clave en el sonido en directo y en algunos de los conciertos más icónicos del artista. Su participación en This is Michael aporta al espectáculo una autenticidad excepcional, de la mano de una de las músicas más influyentes de su generación.