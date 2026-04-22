La quinta edición de IsLABentura da su pistoletazo de salida

Arranca la quinta edición de IsLABentura Canarias con la llegada a las Islas del grupo de profesionales que convertirán las ideas seleccionadas este año en guiones de cine y televisión. Estos profesionales llegan acompañados del equipo tutorial que les apoyará en esta tarea dentro de este laboratorio internacional que promueve el Gobierno de Canarias y que es ya un referente en España. Desde Tenerife, donde hacen una primera parada, cada uno se trasladará a la isla donde se localiza su historia para recabar la documentación específica. En total, se trata de 16 personas seleccionadas que escribirán los guiones y ocho expertos que les asesoran en esta labor.

El laboratorio afronta así una nueva edición, en un año en el que ha habido más participación que nunca con 356 solicitudes presentadas que aspiraban a ocupar una de sus codiciadas plazas. Entre las seleccionadas figuran siete para largometrajes y otras siete para series, así como dos de cine de animación, referidas en su totalidad a relatos vinculados con alguna de las Islas. Seis de ellos han sido propuestos desde Canarias y el resto desde fuera del Archipiélago. Además, las historias y los géneros son muy variados ya que algunos están basados en hechos reales sucedidos en Canarias a lo largo de la historia y otros son propuestas de ficción localizadas en las Islas.

Entre otras cabe destacar las del guanche Petrus Gonsalvus, La Siervita, una joven Mercedes Pinto o relatos vinculados a la Casa Amarilla, el velorio de los angelitos o las Fiestas Lustrales, pero también otras que abordan temas universales como la pesca artesanal, las personas queer, la presión laboral en zonas turísticas, el acoso, la adicción a las redes sociales, los legionarios, la ambición desmedida o rituales paganos.

Para Tenerife se ha seleccionado el guion para largometraje La siervita, que trata sobre la religiosa tinerfeña a la que atribuyen múltiples curaciones, escrito por Nerea Guitart; y la serie de televisión La Huésped, de Jorge Laguna, un thriller que se sitúa en 1940 relacionado con La Casa Amarilla de Puerto de la Cruz; además de Mi hija, de Fran Casanova, para cine de animación, sobre rituales paganos en la Isla a finales del siglo XIX.

De Gran Canaria se incluye el relato para largometraje El bi-aje de Lucas, de Raquel Herrera, de temática queer; y la serie de ficción Cleaners, de Antonio Rojano, un thriller sobre la adicción de una joven a las redes sociales.

De La Gomera figura la propuesta de largometraje Gonsalvus, de Pablo Borges, sobre la historia del guanche conocido por el sobrenombre del salvaje gentilhombre de Tenerife o el hombre lobo canario debido a la enfermedad de hipertricosis que padecía. También la serie Las primas, de Laura Reviejo, que recrea la juventud de Mercedes Pinto en esta isla, así como El velorio de los angelitos, de Ben Manzanera, para una película de terror de animación.

De Fuerteventura, ¿Aceptas casarte con T.N.?, de Cristina Naranjo, para una comedia sobre las dificultades del amor; y el guion para serie Barlovento, de Juan Pedro Vera Ureña, relacionada con la presencia de legionarios en la Isla.

De La Palma se encuentra Cachalote, de Emmanuelle Kesh, una propuesta de largometraje sobre cómo la pesca a gran escala está poniendo en riesgo la artesanal de la Isla; y la propuesta para serie Bony and Yay, de Isaí Escalada Galiano, sobre una pareja de cantantes de orquesta cuyo sueño es tocar en las Fiestas Lustrales.

De Lanzarote se incluye el relato para largometraje Yesenia, de Pedro Ayose, sobre las condiciones laborales de las camareras de piso en una zona turística de la Isla; y El fracaso, de Marta Ambel, para serie de televisión, una comedia sobre perdedores que no se resignan a serlo. Por último, en El Hierro está la historia para largometraje Chirla, de Sofía Martín Jiménez, sobre una mujer de 70 años que redescubre su sexualidad y el valor del autoplacer; y Beat (Pulso), de Juanjo Durán Campillejo, sobre acoso, emigración y música que quiere convertir en una serie.

Todas estas historias irán tomando forma gracias al apoyo de expertos guionistas que han sido fichados’por el laboratorio: Curro Royo (Como agua para el chocolate, Servir y proteger, Médico de familia), Pablo Bartolomé (Cuéntame, Hit); Arantxa Cuesta (El internado: Las cumbres), Alba Lucío (Dos Vidas) y Gianmarco Serra e Isabel Herguera (El sueño de la sultana), a los que se suman este año Sara Bamba, productora, directora y guionista; Yolanda Barrasa, script doctor y script coach, especialista internacional en análisis, consultoría, escritura y docencia de guion; y Borja Santaolalla, director y guionista de cine y televisión.

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Los seleccionados, tras visitar las Islas, recibirán formación especializada este sábado en Tenerife, donde se impartirán los talleres Acompañar la creación: crear sin miedo, crear en grupo, a cargo de la psicóloga María Elízaga; Análisis y desarrollo de guion en grupo, impartido por Elina Fessa, que propone el trabajo colectivo como motor de desarrollo dramatúrgico.