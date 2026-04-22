Idaira del Castillo y el dolor del adiós cuelgan en Artizar

Idaira del Castillo (Tenerife, 1985) lleva siempre consigo una libreta. La utiliza para dibujar prácticamente todo lo que ve, como si con sus trazos pudiera entender mejor el mundo que le rodea y, quizás, también, a si misma. Esta artista tinerfeña acaba de retomar su actividad expositiva con Rita, el proyecto que cuelga desde el viernes pasado, día 17 de abril, en la laguna Galería Artizar.

Es, al menos que ella recuerde, la tercera ocasión en la que presenta sus creaciones en la antigua casona de la calle San Agustín. Del Castillo reconoce que Artizar ya forma parte de su «familia artística», un vínculo que se ha estrechado dentro y fuera de las fronteras isleñas. Con los galeristas tinerfeños, sus obras han volado para participar en ferias y citas internacionales. México o Estampa figuran entre esas experiencias compartidas.

La primera pregunta es obligada y, lamentablemente, su respuesta es también dolorosa. ¿Quién es Rita? «Rita era mi perrita y falleció como hace 2 meses y medio». La obra que cuelga en La Laguna fue realizada durante los últimos meses de la que Del Castillo define como su «perrija» así que reflejan «esa experiencia de acompañamiento hasta la despedida final». Así que este proyecto nace también como un homenaje íntimo de la creadora hacia la que fuera, y aún es, una de sus mejores amigas.

En el caso de Del Castillo es tan importante fijarse en el soporte como en la obra en sí. La artista tinerfeña suele reciclar todo tipo de tejidos para darles una segunda vida como lienzos para sus creaciones. «También hago dibujos sobre papel o cartones, pero lo que sí suelo hacer mucho es emplear telas recicladas de familiares o amigos que me dan sábanas, cortinas u otros textiles como pañuelos», detalla. Sobre esas telas, la mano de la tinerfeña interviene directamente con rotuladores o con materiales acrílicos.

Rita estará disponible para su visita en Galería Artizar hasta el próximo 30 de mayo en el horario habitual de la decana sala lagunera. Con todo, cuando se le pregunta obre su proceso, Del Castillo duda. Es complejo definir algo que se realiza de forma natural, casi como por impulso. Si Del Castillo coge la guagua, pinta; si Del Castillo queda en una cafetería con amigos, pinta también. ¿Cómo se le ponen palabras a un gesto?

«Me doy cuenta de que es algo superintuitivo. Yo voy pintando la vida. Es como cuando caminas, tú sabes hacerlo de una determinada manera pero lo que no sabes es cómo explicar por qué te mueves de esa forma», reflexiona. Ahora, una vez montada la muestra, su creadora sí que repara en ciertos cambios o nuevos enfoques. «Desde la distancia me doy cuenta de que estoy hablando de un montón de cosas que me preocupan o que me están pasando. Por ejemplo, el tema de los móviles no deja de representar la soledad. Estamos absortos con las pantallas y no tan atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor».

Rita ha sido un proyecto cargado de emociones y eso le añade más dificultad a la hora de ponerle palabras. Las telas cuelgan sobre el suelo, se derraman, y dan cuenta también de ese sentimiento de soledad del que habla su autora. «Hay otros cuadros que son como con más aguadas, más difuminados, como si fueran recuerdos o pensamientos». Pero si hay una pieza que llama la atención esa es la que ocupa toda la pared del fondo de la sala. En ella, una persona aparece abrazando a lo que puede ser un gato o un perro. «Está como en medio de la oscuridad», concluye la artista.

Trayectoria

Idaira del Castillo es licenciada en Bellas Artes en la Universidad de La Laguna y Máster en Escenografía por la Universidad Complutense de Madrid. Durante el transcurso de sus estudios universitarios, cursó un año en la Universidad de Vigo, dónde inició su camino de investigación plástica retratando lo cotidiano, desde el dibujo, la fotografía y la imagen, para captar momentos del día a día.

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Su obra se desarrolla sobre formatos que abarcan desde el mural, la performance, la instalación, la pintura, el dibujo o el vídeo. Emplea diversos materiales reutilizados como textiles –muchos provenientes de ropa o elementos recolectados de los desechos– también plástico, cartones, papel o envases.