Un falso Quevedo desata la locura paseando por la zona de Las Canteras: tuvo que intervenir la policía

La noche que Quevedo eligió para anunciar su nuevo álbum, El baifo, dejó una imagen doblemente surrealista en Las Canteras: miles de personas mirando al cielo por un espectáculo de drones en el mar y, al mismo tiempo, una multitud girando la cabeza hacia la terraza del Hotel Aloe Canteras convencida de que el cantante estaba a escasos metros. No era él. Era un falso Quevedo. Pero durante unos minutos dio exactamente igual: bastó una silueta parecida, una gorra, una sudadera y el contexto perfecto para encender la mecha de la histeria colectiva.

La cita no era menor. El artista grancanario había convocado a sus seguidores para las 20.30 horas en la zona de la plaza de Saulo Torón con un mensaje enigmático en redes: “Mañana algo va a pasar en la isla” y la promesa de que “el baifo está en casa” y “en el cielo 8 estrellas brillarán”. La expectación llevaba días disparada por la campaña previa del disco, alimentada también por las lonas promocionales colocadas en Madrid y por las pistas que el cantante había ido dejando sobre esta nueva etapa.

El instante de la confusión

Fue en ese clima de espera, móviles en alto y nervios a flor de piel, cuando la terraza del Hotel Aloe Canteras —un establecimiento situado a escasos metros de la playa y con azotea panorámica sobre la zona— se convirtió en un segundo escenario inesperado.

En el vídeo grabado durante la noche se ve cómo un joven con capucha y gorra azul aparece en la parte alta del hotel, se asoma, baja unas escaleras y provoca un estallido inmediato entre la gente que se arremolina abajo. La reacción fue casi automática: gritos, carreras cortas, brazos levantados y decenas de personas intentando grabar o acercarse para confirmar si, esta vez sí, Quevedo estaba allí. La escena resume mejor que cualquier dato la dimensión del fenómeno: había tanta necesidad de verlo que durante unos segundos la multitud aceptó el espejismo.

La confusión fue creciendo a pie de calle. En las imágenes también se aprecia movimiento de agentes y personal tratando de ordenar la zona y abrir paso mientras la masa se comprimía frente al edificio. No hizo falta que el supuesto Quevedo cantara ni saludara. Su simple presencia bastó para alterar el pulso de una noche ya de por sí extraordinaria.

Más de 10.000 personas pendientes del cielo

Mientras ese pequeño caos se desataba junto al hotel, en la playa seguía cocinándose el verdadero gran momento. Según cálculos policiales recogidos por varios medios, más de 10.000 personas acudieron al evento convocado por el cantante en Las Canteras. La presentación arrancó con algo de retraso sobre la hora anunciada, pero el interés no dejó de crecer desde minutos antes, cuando ya se intuía un importante despliegue técnico junto al mar.

El show terminó siendo una coreografía aérea de drones que convirtió el cielo de la bahía en un enorme cartel luminoso. Las figuras fueron dibujando un baifito, el Roque Nublo, el Teide, una pintadera y ocho estrellas verdes, hasta desembocar en el mensaje central: el nuevo álbum se llama El baifo y llegará en los próximos días. Durante la acción también sonaron temas como Ni borracho, Somos costeros y la colaboración del artista con Elvis Crespo, en una mezcla muy pensada entre símbolo canario, espectáculo visual y reafirmación de identidad.

Un anuncio convertido en acontecimiento

La gracia de la noche estuvo en que Quevedo no solo anunció un disco: convirtió el anuncio en una experiencia compartida y viral. La playa no fue un simple decorado, sino parte del mensaje. El baifo, palabra canaria para referirse a la cría de la cabra, ya había aparecido en su estrategia promocional como guiño identitario, y la referencia a las ocho estrellas reforzaba esa idea de Canarias como centro del relato.

El broche irónico llegó después. Una crónica de la noche reveló que el verdadero Quevedo llegó a seguir el espectáculo desde una terraza cercana sin que la mayoría de los asistentes se diera cuenta. Es decir: mientras cientos de personas enloquecían con un doble improvisado en el Hotel Aloe Canteras, el auténtico artista observaba la escena a pocos metros.

Y quizá ahí esté la mejor definición de lo ocurrido en Las Canteras: una noche en la que el cielo anunció un disco, la playa se convirtió en un plató y un falso Quevedo bastó para demostrar que, en su tierra, la frontera entre promoción, mito y locura colectiva ya casi no existe.