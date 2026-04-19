Lluvia de premios en una final histórica de Sonora

Sonora lo ha vuelto a hacer y se convirtió este fin de semana en un crisol en el que se funden todos los elementos que componen la música que se hace ahora en Canarias, con promotores, representantes institucionales, periodistas y medios especializados pero, sobre todo, con sus auténticos protagonistas, los músicos y artistas en activo que viven este festival como lo que es: su gran momento del año.

Una final con diez propuestas musicales de altísimo nivel, con Los Blody, Belice, Usted, Casablanca III, Xerach, Bífidos, Eric Böelle, Good Franco, Lula Mora y Pokzipol Poops, tal como puso de manifiesto la organización y el jurado durante la entrega de los premios de esta edición histórica.

Fue la final más reñida de toda la historia de Sonora, por el potentísimo nivel de calidad de las bandas finalistas, que dejó un resultado igualmente histórico: empate en la categoría de Oro para Los Blody y Good Franco; Plata para Usted y Belice; y Sonora Bronce para la poesía y el folk mestizo de Lula Mora.

Tras conocer el desenlace, la organización decidió respetar el resultado matemático de los votos del jurado y, en vez de repartir la cuantía de los premios o que se votase de nuevo para buscar el desempate, decidió desdoblarse y asumir que este 2026 Sonora tendrá dos campeones absolutos y dos subcampeones. Toda una sorpresa para los artistas que vieron reconocido su trabajo. La alegría se dejaba sentir en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus, que contó con la presencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, quien se implicó personalmente en apoyar y acompañar a las bandas en todo el proceso.

Los pasaportes Sonora, con el que las bandas tienen la oportunidad de continuar mostrando su directo a lo largo del año más allá de esta final y que abre la puerta a los festivales de música que celebran en Canarias, deparaba también importantes novedades: Good Franco hacía triplete y se va a Sonidos Líquidos en Lanzarote y al Phe Festival en Puerto de la Cruz, pero además hacía también historia al recibir el primer Pasaporte Sonora a la grabación de un EP de la mano de la prestigiosa agencia Taste The Floor, del promotor y presidente del jurado Carlos Mata, que premiaba así la calidad y el potencial de la banda; Los Blody también hacían triplete y actuarán en Madrid en el Festival Canarias Tiene el Flow el próximo 14 de mayo -un nuevo pasaporte que se presentó por sorpresa en la final del sábado-, así como el Sonidos Líquidos La Graciosa y en el Festivalito de La Palma; Lula Mora se va a WOMEX Gran Canaria para actuar frente a cientos de promotores internacionales, Xerach viaja al Festival Boreal en Tenerife, y Casablanca III al Herofest de El Hierro.

Bífidos, trío grancanario en la final de Sonora 2026, fue merecedor de otra de las sorpresas de la gran noche del concurso: Salán Producciones se los lleva a la Península a una gira por tres ciudades españolas.

La final de Sonora 2026 tuvo de conductor y presentador a Supereze, comunicador y responsable del podcast No que va!!,y contó con la presencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, quien destacó “el talento artístico que tiene esta tierra y la enorme calidad de las propuestas”, y el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, para quien Sonora “forma parte indispensable de la propuesta de esta ciudad a la capitalidad europea de la cultura”, y quienes entregaron los galardones junto al productor ejecutivo y director de Sonora, Santi Gutiérrez y Juan Salan, el presidente de honor del jurado, Carlos Mata, quien se mostró “impresionado por el grandísimo nivel de la final”, y el director artístico de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a la capitalidad cultural europea en 2031, José Luis Pérez Pont. Entre el público, además de diferentes artistas, responsables de podcast especializados y diversos promotores culturales, estaban también el ganador de Sonora 2025, Óscar ‘O.M.' Domínguez, y la segunda clasificada, Liane, quienes no se perdieron ninguna de las dos jornadas.

Para el productor ejecutivo de Sonora, Santi Gutiérrez, “es todo un símbolo que la música que se hace en Canarias tome el Auditorio Alfredo Kraus, algo muy especial, y también en octubre en la Plaza de Santa Ana” y se mostró especialmente orgulloso del nivel de los artistas de la escena musical en las islas.

En ese mismo sentido se expresó el director del certamen, Juan Salán, quien al término de la final anunció que elegía a una de las bandas, Bífidos, para hacer una gira con ellos por tres ciudades de la Península.

El premio Sonora Oro está dotado con 6.000 euros para cada uno de los ganadores de 2026, Good Franco y Los Blody, quienes actuarán además en el Festival Sonora que se celebra el 16, 17 y 18 de octubre en la Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria; el segundo galardón Sonora Plata, con 3.000 euros, en este caso también para dos premiados, Belice y Usted; y el tercero, Sonora Bronce, con 1.500 euros.

El jurado de Sonora 2026 de esta final excepcional estuvo integrado por Carlos Mata, director ejecutivo de la agencia y sello discográfico Taste The Floor, que ejerció de presidente; los directores de los principales festivales de Canarias, Neftalí Acosta (Sonidos Líquidos y extensión a La Graciosa, Lanzarote), Javier Jiménez (Festival Boreal, Tenerife), Carlos Prieto (Festival Atlántico Sonoro, La Gomera), Alejandro Padrón (Herofest, El Hierro), José Víctor Fuentes (Festivalito La Palma), Antón Martínez (Womex); junto a José Luis Pérez Pont, director artístico de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a la capitalidad cultural europea en 2031; Patricia Ginovés, periodista de Cultura del periódico El Día; Martina Andrés, periodista de Cultura de La Provincia; Malole Aguilar, periodista cultural y presentadora en RTVC; Mario Alonso, periodista, crítico musical y productor; y Óscar Pérez, músico, productor y ganador de Sonora en 2008.

La gran final de Sonora 2026 fue una fiesta colectiva, un brindis al excelente estado de forma que presenta la música que se hace en el Archipiélago.

Pero también fue una noche para homenajear y recordar la figura indispensable de Dania Dévora, productora y directora de DD&Company, y presidenta del jurado de Sonora en 2024. “La cultura le debe mucho a Dania”, destacó la organización en el arranque de la jornada del sábado, pues fue “una de las personas que más hizo por la música dentro y fuera de Canarias, y además en sus proyectos contaba siempre con la participación de grupos de las islas”, señaló el presentador del evento, quien pidió al público que se pusiera en pie y guardara un minuto de silencio en su honor mientras sonaba Imagine, en versión de Ray Charles.

Los premiados en Sonora 2026

Good Franco (Lanzarote/Gran Canaria), premio Sonora Oro, y pasaportes a Sonidos Líquidos y Phe Festival, además de la grabación de un disco con Taste the Floor. Una banda que se presentaba a Sonora 2026 como la nueva revelación del "indie espacial", impulsada en 2021 en Famara, Lanzarote, de la mano de Fran de Armas, en el que participan Leo Segovia (guitarra), Juan Pérez (batería), Ale Herón (bajo), Carlos Artiles (teclados) y Fran de Armas. Una fusión de indie, funk, electrónica y rock con pinceladas de herencia canaria y latinoamericana, creando atmósferas envolventes y riffs pegadizos.

“Sonora es un soplo de aire fresco, de energía, de ganas que ya teníamos, pero Sonora es lo máximo, estamos aquí y vemos que la música no es competición, aunque hoy [por el sábado] de alguna manera lo sea, es contribución. Hemos conectado con el público, con las otras bandas, nos conocemos y nos hemos hemanados y lo que toca es celebrarlo”, explica el cantante y guitarra Fran de Armas. El frontman de Good Franco no es nuevo en Sonora, ya que junto al bajista Ale Herón y el batería Héctor Ramos se proclamaron ganadores en 2014 del entonces Capital Sonora con el grupo Así se Murió, en la final celebrada en el Teatro Guiniguada.

Good Franco logró uno de los premios sorpresa de Sonora 2026: la grabación de un disco con el sello Taste the Floor, que tiene al frente a Carlos Mata, presidente del jurado de concurso en esta edición. “Good Franco me ha parecido una banda con un interesantísimo potencial, con actitud y esa frescura en el escenario, y creo que les va a venir bien una ayuda para financiar una grabación y distribución de un Ep de tres canciones e intentar echarles una mano en la medida que podamos”. Y nos encantaría acompañarles en este camino que están empezando ahora, aunque no lo parezca, por las tablas que tienen en el escenario.

Otra de las grandes sorpresas de Sonora 2026 son los tinerfeños Los Blody. Premio Sonora Oro y pasaportes a La Graciosa, Festivalito La Palma y Canarias Tiene el Flow. Lo suyo es un rock fresco, vibrante y explosivo. El grupo que defienden Daniel Coronado (voz), Gabriela Pérez (bajo), Adrián Peña (guitarra) y Rodrigo Guisado (batería) ha crecido fuera de las islas y prueba de ello es que es unos de los seis artistas seleccionado por Mad Cool Talent en su undécima edición este 2026 entre más de 1.600 bandas y artistas inscritos. “No nos lo podemos creer, esto supone sobre todo futuro, vamos a invertir en el dinero del premio en el proyecto, lo necesitábamos, el dinero es increíble para desarrollar las cosas, y tocar también en Madrid, es una maravilla”, subraya el cantante Daniel Coronado.

Belice y Usted fueron merecedores del segundo premio Sonora Plata. “Es un placer y un gozo, un gran nivel y muy buen rollo entre todos los finalistas, y el premio lo usaremos para grabar, hay muchas formas de hacer discos, en casa, pero como trabajamos con la banda nos viene muy bien para grabar en otras condiciones”, destaca el músico y performer Roberto Miranda, que lidera el inclasificable trío Usted, en el que le acompañan Coré Ruiz y Paula Pinero.

Los grancanarios de Belice lograron el Sonora Plata. Para la banda de indie pop y rock alternativo afincada formada en 2020 que integran Domingo Suárez (voz y guitarra), Aitor Déniz (batería), Alejandro Velázquez (bajo), Saul Gidkly (teclados y coros), Álvaro Ramírez (guitarra y coros) y Vicente Ballester (guitarra y teclados), el premio de Sonora 2026 es un revulsivo y un espaldarazo en su carrera. Tal como explicaba el batería Aitor Déniz, tras conocer el fallo del jurado, “esto es increíble, son muchas horas de trabajo dando el callo en lo local, y al final es la consecución de una gran historia, muy contentos, Sonora nos ha tratado de manera espectacular, nos hemos sentido muy arropados por el público y el festival, y el nivel es increíble y eso se pone de manifiesto en el hecho de compartir premio”.

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Lula Mora, el dúo formado por Sara Caride y Silvia Izquierdo en diciembre de 2022 en Santa Cruz de Tenerife, y en el que participan los músicos Agustín Buenafuente e Ioné de la Cruz, se hizo merecedor del tercer premio Sonora Bronce, además del Pasaporte Womex 2026, con una singular propuesta musical que partiendo de la canción de autora incorpora sonoridades de otros géneros como el indie, el rap, el folk, la música de raíz, el soul y la música contemporánea. El reconocimiento y galardones que les ha brindado Sonora “es una locura”, en palabras de una emocionada Silvia Izquierdo. “ Womex es una exposición brutal, no esperábamos nada de esto y desde luego es lo más feliz que nos hace”. “Es increíble y muy fuerte todo, y cómo se han repartido los premios, el ambiente, el festival todo, y Sonora abre espacios y redes para el público y los profesionales te conozcan”.