Fuera de Campo, una escuela de cine canaria avalada por la ULL

Los productores de El Viaje Films, responsables de la película La Lucha, han decidido abrir su propia escuela de cine. Se trata de Fuera de Campo, ubicada en los alrededores del santacrucero parque de La Granja. Las formación que impartirán– y que ya arrancó el pasado 7 de abril– viene avalada no solo por la experiencia y las alianzas fraguadas a lo largo de más de 20 años haciendo cine desde Canarias. La escuela que encabeza el productor y director de fotografía José Ángel Alayón cuenta con el respaldo de la Universidad de La Laguna (ULL) a través de sus microcredenciales.

«Nosotros llevamos dando formación desde que existe El Viaje, pero de una forma más desordenada. No teníamos un espacio para impartirla y lo íbamos organizando con el Clúster o con el Gobierno de Canarias, por ejemplo, pero de una forma más puntual», detalló Alayón.

La apertura de esta escuela de cine se ha convertido en un paso casi natural para estos cineastas, empeñados en que el tejido audiovisual canario siga creciendo. Fuera de Campo nace, paradójicamente, para que en esta productora canaria con vocación internacional tenga –poco a poco– nuevos competidores. «Estamos muy obsesionados con generar nuevos productores ejecutivos. No los considero competencia, todo lo contrario. La idea es que si somos muchos los que estamos trabajando en esto, no solo vamos mejorando sino que se construye un imaginario del cine canario».

«Estamos obsesionados con generar nuevos productores», subraya Alayón

Y es que, además de ser una región dispuesta a acoger rodajes internacionales de todo tipo, Canarias quiere construir su propio tejido cinematográfico narrando historias de las Islas que –y como en el caso de La Lucha– también conquistan fuera del territorio insular. De hecho, la cinta dirigida por Alayón y estrenada en septiembre del año pasado en el Festival de Cine de San Sebastián se ha convertido en el filme canario más visto en salas de cine de la historia. «Estamos ya en los 10.000 espectadores, aproximadamente. La verdad es que ha sido increíble».

El objetivo es impartir formaciones propias y otras avaladas por la ULL que se centren en la especialización y también en la amplia variedad de oficios vinculados con el cine, que van desde la localización al maquillaje, el montaje o la fotografía, por poner tan solo algunos ejemplos.

Respecto a estas primeras microcredenciales, el programa de Fuera de Campo contempla el desarrollo de cuatro títulos. Es necesario recordar que las microcredenciales son acciones formativas que no solo están avaladas por la ULL, sino que cuentan también con un certificado oficial válido en el Espacio Europeo de Educación Superior.

En Fuera de Campo han comenzado su andadura con un curso sobre Producción ejecutiva y desarrollo de proyectos cinematógraficos pero también se están programando otros como Distribución y ventas internacionales, Responsable de localizaciones (20, 21, 23 y 30 de abril) y Financiación, presupuestos y justificación de proyectos cinematográficos (22, 24, 27, 29 de abril y 5 de mayo).

Todas esas formaciones se están desarrollando en horario de tarde, entre las 16:00 y las 20:00 horas, hasta completar una veintena de horas formativas. Las matrículas están bonificadas, gracias al acuerdo con la ULL, y tienen un coste de 43,50 euros. Además, los requisitos para participar son muy sencillos. Basta con ser español de entre 25 y 64 años y disponer, al menos, del título de Bachillerato o del Certificado de profesionalidad equivalente.

«La idea es que todos los cursos se impartan con gente que esté en activo, profesores que estén haciendo cine ahora mismo: productores, directores, fotógrafos, montadores, etcétera. Tenemos la ventaja de que llevamos ya veinte años haciendo películas aquí así que tenemos muchos contactos, conocemos a mucha gente y la idea es invitar también a gente de la península que venga a colaborar», detalló Alayón.

Los cursos abordarán la amplia variedad de oficios relacionados con esta industria

Y es que hay asuntos que quizás no parezcan tan directamente relacionados con el cine pero cuyo conocimiento es esencial para levantar cualquier proyecto audiovisual. Son temas como la preparación de presupuesto, la concurrencia a subvenciones y su justificación o la distribución.

Por último, Alayón explicó el origen del nombre de la que es, por el momento, una escuela de cine única en Canarias. «Le dimos muchas vueltas a eso, la verdad», bromeó. «Nos gusta mucho el fuera de campo porque en nuestras películas siempre se trabaja mucho en eso, en el sonido, el fuera de campo, en lo que no se ve. Además, nos hemos trasladado aquí, a las afueras del centro de Santa Cruz y cerca del parque La Granja», concluyó.