‘Decorado’, Mejor película de animación en los Quirino

La española Decorado, de Alberto Vázquez, ganó anoche la categoría de Mejor largometraje de la novena edición de los Premios Quirino. La gala, que se celebró en el Auditorio de Tenerife, desveló un palmarés que estuvo repartido entre distintos países, lo que refleja la diversidad y el potencial creativo de la animación iberoamericana. Por su parte, la colombiana Hay algo detrás de ti, de Julián Gómez Reyes, se alzó con el galardón a Mejor serie, mientras que el reconocimiento a Mejor cortometraje recayó en Cão Sozinho, de la portuguesa Marta Reis Andrade.

En esta ocasión, los premios se distribuyeron, así, entre cinco países con España a la cabeza con tres galardones, seguida de Colombia, Portugal y Brasil con dos cada uno, mientras que Argentina obtuvo uno. El palmarés muestra así una distribución equilibrada entre la animación producida en la Península y en América Latina, con cinco premios por bloque.

Con una marcada impronta autoral, las obras ganadoras fueron elegidas por un jurado internacional tras un proceso de selección al que se presentaron 265 obras. Además, se premiaron cintas en las categorías de cortometraje de escuela, obra de encargo y animación de videojuego, así como en tres apartados técnicos: desarrollo visual, diseño de animación y diseño de sonido y música original.

Premiado como Mejor largometraje, Decorado -que también logró el Goya a Mejor película de animación este año-, del director, ilustrador y novelista gráfico gallego Alberto Vázquez, aborda la búsqueda de identidad y el desencanto ante una sociedad que prioriza las apariencias. Está inspirado en el cortometraje homónimo.

Por su parte, la colombiana Algo detrás de ti es una producción animada dirigida a público infantil con historias de suspenso e intriga que exploran temores cotidianos y sucesos inexplicables. Por último, la portuguesa Cão Sozinho transforma una vivencia personal en una fábula íntima sobre la soledad y la reconexión familiar y se sitúa en la frontera entre lo real y lo imaginado.

Otros galardones destacados incluyeron el premio a Mejor cortometraje de escuela para Balada de peces y pájaros, de Anny Uribe y Juan José Arévalo (Colombia-España); Mejor videoclip para la portuguesa Ana Marta Mendes (Os Filmes do Pinguim) por la animación de Paulinha, tema del músico Raul Manarte; Mejor animación de encargo para 18 Months, de Paulo Garcia y Natalia Gouvea (Zombie Studio, Brasil); y Mejor animación de videojuego para Stars in the Trash, de José Ginés Picón López (Valhalla Cats, España).

El palmarés se completó con los galardones en las tres categorías técnicas, que en esta edición recayeron en cortometrajes. Safo, de la directora, guionista, animadora e ilustradora brasileña Rosana Urbes obtuvo el premio a Mejor desarrollo visual. Coproducido entre Argentina y México, My Gut Friend, de José Manuel Lo Bianco y Mariano Andrés Bergara, fue reconocido por su diseño de animación, mientras que el español El fantasma de la Quinta de James A. Castillo se alzó con el premio a Mejor diseño de sonido y música original.

El jurado internacional encargado de elegir a los ganadores estuvo integrado por el animador, director y productor brasileño Cesar Cabral, ganador del Premio Quirino a la Mejor Película en 2022 con Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente; la irlandesa Moe Honan (Moetion Films); la filipina Marilyn Montano (PlayLab Animation Studio y TeamApp); la colombiano-estadounidense Martha Sepúlveda (CAKE Entertainment); y el croata Krešimir Zubčić (HRT). Tras la gala de entrega de los premios celebrada ayer, los Quirino encaran ahora su décimo aniversario, que se celebrará del 21 al 23 de abril de 2027 en Santa Cruz de Tenerife.

‘Hay algo detrás de ti’ gana como Mejor serie y ‘Cão Sozinho’, Mejor cortometraje

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destacó durante la velada el papel estratégico del evento y afirmó que los Premios Quirino consolidan a Tenerife como un «punto de referencia internacional para la industria de la animación». Así, la celebración de esta novena edición ha vuelto a demostrar la capacidad de la Isla para «acoger eventos de primer nivel que impulsan la creatividad, la innovación y la proyección exterior de nuestro territorio». Asimismo, añadió que el Cabildo continúa apostando por el sector audiovisual como motor económico y cultural, apoyando iniciativas que «generan oportunidades, atraen talento y fortalecen los vínculos entre Europa y América Latina».

Por su parte, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, resaltó el éxito de esta novena edición de los Premios Quirino y afirmó que «han vuelto a demostrar el enorme talento y la diversidad de la animación iberoamericana, así como la capacidad de Tenerife para acoger y proyectar eventos culturales de alcance internacional», ya que estos galardones «siguen creciendo y consolidándose como una cita imprescindible para la industria».