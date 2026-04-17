Treinta producciones se baten hoy en los Premios Quirino

Casi una treintena de producciones de animación procedentes de España, Portugal, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México se enfrentan hoy en la gala de los Premios Quirino, que tendrá lugar en el Auditorio de Tenerife a partir de las 18:45 horas. Se trata de una ceremonia de premios que es, además, el colofón de tres días de actividades profesionales dedicadas a una industria que no para de crecer, especialmente en Canarias.

«En estos nueve años se han ido tejiendo redes y el sector se ha fortalecido muchísimo, incluso localmente», celebró ayer la directora del encuentro, Silvina Cornillón. Seleccionadas entre 265 postulaciones, las 27 cintas nominadas a la novena edición de los Premios Quirino aspiran a alzarse con el galardón en alguna de las siete categorías principales –Largometraje, Serie, Cortometraje, Cortometraje de escuela, Obra de encargo, Animación de videojuego y Videoclip–, así como en una o más de las tres categorías técnicas: Desarrollo visual, Diseño de animación y Diseño de sonido y música original. Por poner solo algunos ejemplos, las películas que competirán en la categoría a Mejor Largometraje son Coração das Trevas ( Rogério Nunes), Decorado (Alberto Vázquez), Olivia y el terremoto invisible (Irene Iborra) y Soy Frankelda (Arturo Ambriz y Roy Ambriz).

España y Portugal lideran la lista de nominados con 11 y siete obras respectivamente, lo que confirma el buen momento que atraviesa la animación ibérica. Al otro lado del Atlántico, Argentina y Brasil encabezan la representación latinoamericana con seis y cuatro títulos, seguidos por Colombia y México, con dos obras cada uno, y Chile con una.

«Las Islas despiertan interés entre los ejecutivos de estudios internacionales»

Pero si hay una cosa de la que se siente especialmente orgullosa Cornillón es de los proyectos que se han forjado al calor de los encuentros profesionales de los Quirino, de los que han surgido ya varias coproducciones. Televisiones y plataformas de todo el mundo se han acostumbrado ya a viajar hasta Tenerife buscando las ideas y el talento necesario para filmar nuevas historias. «Este año contamos con casi 300 profesionales, unos locales y otros que han viajado desde distintas partes del mundo. Solo en el Foro de coproducción y negocio vamos a tener más de 1.200 reuniones. Eso es una gran concurrencia», aseveró.

Los Premios Quirino se han ganado un espacio propio en la industria. El año pasado, por ejemplo, recayó en la producción tinerfeña Mariposas Negras, que también se hizo con el Premio Goya en la misma categoría. «Eso habla de lo importante que es ofrecer los espacios necesarios para producir animación. Cuando el sector se encuentra en las condiciones idóneas puede generar su potencial sin limitaciones», celebró.

La animación en Canarias se ha ido desarrollando a la par que lo han hecho los Quirino, que este año recibieron casi 300 propuestas de una veintena de países. Cada vez se hace más complicado escoger a los finalistas. «También vemos el interés que las Islas están despertando entre todos los ejecutivos de los estudios internacionales, entre las distintas compañías y plataformas que vienen aquí a ponerse en contacto con ese talento iberoamericano. Encuentran historias muy interesantes y propiedades intelectuales que realmente destacan».

Con el objetivo de promover a los nuevos talentos de la animación iberoamericana, algunos de los cortometrajes finalistas estarán disponibles hasta el próximo 26 de abril en las plataformas de streaming Retina Latina (con acceso gratuito en todo el mundo previo registro) y Filmin (para suscriptores en España).

Por último, del 21 de abril al 19 de mayo, el museo TEA Tenerife Espacio de las Artes acogerá una muestra de obras nominadas a los Premios Quirino 2026.