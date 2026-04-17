Óbito
Muere Beatriz de Moura, fundadora de la editorial Tusquets
La editora, nacida en Río de Janeiro y figura clave en la cultura española, recibió importantes reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional.
Redacción
El mundo de las letras está de luto con el fallecimiento de Beatriz de Moura, fundadora y directora literaria de Tusquets Editores durante más de 40 años. Figura clave en la cultura española, destacó por impulsar la literaturtura moderna y recibió varios premios a lo largo de su carrera como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2010 y el premio Sant Jordi en 2006.
De Moura (Río de Janeiro, 1939-2026) se crió en varios idiomas por la profesión de su padre, quien la llevó desde Río de Janeiro hasta Bolivia, Ecuador, Argelia, El Vaticano y Chile hasta que llegó a Barcelona en 1956. La hispano-brasileña se fue a estudiar a Ginebra y regresó definitivamente a Barcelona en 1962. Y siete años despues, fundó la editorial Tusquets Editores junto al arquitecto Oscar Tusquets, en la que estuvo al frente durante más de cuatro décadas.
Hasta hoy, de Moura estaba alejada del día a día de la edición, pese a ser una de los pilares del mundo de la edición junto a figuras como Esther Tusquets, que fue su cuñada; Rosa Regàs y Carmen Balcells.
Suscríbete para seguir leyendo
- La visita del papa a Tenerife bate récords: ya triplica los voluntarios de la última visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz
- El juez abre la puerta al juicio penal en Icod contra el alcalde Javier Sierra por prevaricación
- La Aemet avisa: este jueves habrá lluvia, calima y más calor en Tenerife
- La demolición de la iglesia de San Gerardo permitirá 80 nuevas plazas de aparcamiento y la mejora de la plaza José Carlos Schwartz
- Ya está abierto el plazo de inscripción para asistir a los actos del papa León en Madrid y Canarias
- El Gobierno de Canarias activa la prealerta por calima en Santa Cruz de Tenerife: empeora la calidad del aire desde este jueves
- Enviados a prisión por dar una brutal paliza a un joven para robarle en Tenerife
- Regularización de inmigrantes en Santa Cruz de Tenerife 2026: oficinas, plazos y cómo pedir cita desde el 16 de abril