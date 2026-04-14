Un francés se lleva por 100 euros un Picasso valorado en un millón

Un francés ha ganado la rifa de un cuadro de Pablo Picasso, celebrada este martes en París, entre los miles de participantes que habían comprado alguno de los 120.000 boletos por 100 euros para intentar hacerse con la obra, valorada en un millón de euros, en un sorteo cuyos beneficios irán destinados a la investigación del alzhéimer.

Titulada simplemente 'Tête de femme' (Cabeza de mujer) y pintada en 1941 por el genio malagueño, la obra en cuestión es un guache sobre papel que retrata a la que entonces era su pareja, la fotógrafa Dora Maar, fue adjudicada hoy en la casa de subastas Christie’s en París, donde se llevó a cabo el sorteo ante notario.

El nombre del ganador, Ari Hodara, residente en el distrito XI de París, fue proyectado en una gran pantalla tras conocerse durante una trasmisión en directo en redes sociales el número ganador 94.715.

Tras recibir una llamada de teléfono desde la sala de subastas, este ingeniero comercial que cumplirá 59 años en julio mostró en un primer momento su incredulidad al creer que se trataba de una "broma", pero al conectar la pantalla de su teléfono comprobó con alegría que era el ganador al recibió el aplauso de los presentes en la sala de subastas.

Según contó, había comprado el boleto tras conocer la iniciativa benéfica en un programa de televisión.

Todos los billetes quedaron vendidos a primera hora del viernes, con lo que los organizadores de la tómbola caritativa 'un Picasso por cien euros' han conseguido recaudar 12 millones de euros.

Un millón del dinero recaudado será destinado a pagar el cuadro a un precio preferencial a la galería de arte Opera Gallery, propietaria del cuadro, anunció Péri Cochin, animadora y productora de televisión franco-libanesa, y que ha sido el origen de esta idea.

Recaudación contra el alzhéimer

Los once millones de euros restantes irán destinados a la Fondation Recherche Alzheimer, cuyo presidente, el doctor Olivier de Ladoucette, calificó de "brillante" la idea de hacer "una tómbola planetaria con un premio único", que en cada edición tiene un destinatario solidario diferente.

En la primera, en 2017, se recaudaron 10 millones de euros para la Asociación Internacional para Salvar Tiro que pretende reconstruir esa ciudad libanesa, que es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, y el ganador fue un joven de 25 años de Pensilvania, en Estados Unidos.

En la segunda, celebrada en 2019, se obtuvieron 5 millones de euros para la ONG Care y el cuadro se lo llevó una contable italiana que había recibido su participación como regalo de Navidad de su hijo.

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En esta ocasión, el dinero por la venta de los boletos irá a financiar cinco proyectos de investigación sobre el alzhéimer que cubren desde cuestiones genéticas, los biomarcadores y nuevas posibilidades de tratamiento para esta enfermedad que afecta a 35 millones de personas en todo el mundo.