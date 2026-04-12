Barbazul en clave queer

Auditorio de Tenerife prepara ya la que será su próxima producción, El castillo de Barbazul, de Béla Bartók. Podrá verse en la Sala Sinfónica del recinto cultural tinerfeño los próximos 25 (19:30 horas) y 26 (12:00 horas) de abril. Las entradas para disfrutar de este espectáculo están ya disponibles en los canales de venta habituales del recinto insular.

Pedro Chamizo (Mérida, 1983) se pondrá al frente de la dirección de escena de esta nueva apuesta. El equipo se completa con Jordi Francés como responsable de la dirección musical; Víctor Longás al frente del diseño de escenografía; y Pier Paolo Alvaro y Roger Portal, que se han encargado de diseñar el espectacular vestuario que se podrá ver sobre el escenario del recinto cultural tinerfeño.

Tal y como adelantan desde el Auditorio de Tenerife, esta versión de El castillo de Barbazul sigue la estructura musical original de Bartók pero propone un paso más allá con una lectura «actual y visceral». «La historia se convierte en una exploración la memoria, del cuerpo, el trauma, el deseo, la identidad y la opresión interna».

En esta versión, Barbazul es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. El personaje ha construido su mundo para esconder su verdad y silenciar su identidad. «Esta dramaturgia es el tránsito hacia la mujer que siempre ha deseado ser», detallan.

Chamizo no es nuevo en la Isla, lleva tiempo colaborando con Ópera de Tenerife. «Afortunadamente, siguen contando conmigo. Cada vez que vengo a trabajar aquí, es una maravilla», asegura antes de adelantar que este será, sin duda, uno de sus proyectos más especiales. «Lo es porque tiene muchos significados», añade.

El elenco que hará realidad esta nueva versión de El castillo de Barbazul estará formado por la mezzosoprano Deirdre Angenent, que se pondrá en la piel de Judit; el barítono José Antonio López, que hará lo propio con Barbazul; la actriz Celeste González, que será la narradora; y las actrices Ylenia de Luis, Adriana Cortés y Sobeida Gómez. Como es habitual, la música correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, con Francés al frente.

«Aquí Barbazul es un hombre solitario, un hombre herido que ha nacido en un cuerpo equivocado y no lo acepta. La cuestión es que nosotros estamos trabajando esta ópera como un thriller psicológico. En esta producción no hay ni puertas ni llaves, que se convierten en algo más simbólico y son más bien siete ventanas al alma del protagonista», detalló.

Además de director de escena, Chamizo es un conocido vídeocreador y diseñador de iluminación (tarea que comparte de nuevo aquí con Víctor Longás). Se formó en la University of Kent de Canterbury y su trayectoria destaca por ese sello visual inconfundible que aporta a todas sus producciones y una forma de trabajar donde la escena, la música y la tecnología dialogan con naturalidad. Cuenta, además, con un Premio Ceres, destacados galardones del mundo del teatro vinculados al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

En El castillo de Barbazul, Chamizo volverá a dejar esa impronta pero «de una forma más escenográfica». «Este no es un gran trabajo audiovisual, me interesa muchísimo más dibujar a los personajes y que la gente, de alguna manera, se sienta reconocidos en ellos. La idea es acercarlos a través de las emociones, del plano psicológico, y ver que pese a que sean personas que viven en castillos, somos todos bastante parecidos».

El castillo de Barbazul, continuó explicando, será una excelente oportunidad de acercarse al mundo de la ópera para aquellas personas que aún no hayan decidido introducirse en ella. «Me gustaría que la gente del colectivo Lgtbiq+ que alguna vez ha tenido curiosidad por la ópera pero que ha sentido que es un mundo distante sepa que este es un grandísimo momento para encontrarse con ella por primera vez».

Otra de las novedades de esta versión con «tintes queer» es que el prólogo, que normalmente se lee en húngaro, será interpretado en castellano por la actriz Celeste González. «Es una actriz trans fantástica de las Islas, concretamente de Gran Canaria, que va a interpretar el texto incidiendo en la idea de libertad para que todos nos podamos hacer preguntas también».

Tanto la escenografía como buena parte del vestuario necesario para poner este espectáculo en escena está siendo construido y diseñado en la Isla. El castillo de Barbazul será una pieza casi escultórica y con tintes intimistas. «Una cosa que no puedo dejar de resaltar, y se lo dije también a los compañeros el día de la presentación, es que aquí en Tenerife tienen la suerte de contar con una programación con un nivelazo que se puede comparar con cualquier teatro internacional de primerísima línea. Si yo viviera aquí y fuese consciente de la programación tan top que hay, estaría todo el día viendo ópera», concluyó el director de escena.

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La duración de la producción será de una hora y diez minutos y el coste general de las entradas oscila entre los 10 y los 20 euros. El horario de la taquilla del Auditorio se extiende de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas. Asimismo, la taquilla abre desde dos horas antes del comienzo de todos los espectáculos.