Sonsoles Ónega: "El periodismo me dio una oportunidad cuando la literatura me la negaba", afirma

‘Llevará tu nombre’ es una historia muy de Sonsoles Ónega...

...sí que lo es. En ella abordo temas que siempre me han preocupado: la mujer y la lucha por defender una vocación en unos tiempos complicados para ellas.

Vuelve a Tenerife para promocionar esta tarde, a partir de las 18:30 horas, ‘Llevará tu nombre’, la obra con la que Sonsoles Ónega (Madrid, 1977) regresa tras conquistar en 2023 el Premio Planeta

Este libro llega en un instante de fragilidad emocional, por el reciente fallecimiento de su padre, pero en él dibuja el proceso que se da cuando a alguien te inyecta un oficio tan apasionante pero, a su vez, absorbente.

Si yo soy lo que soy, que en ocasiones no lo tengo demasiado claro, es en gran medida por la vocación que él me enseñó. Su legado emocional e intelectual me van a acompañar el resto de mi vida... Cuando te haces mayor aprendes que estás hecha de todo eso que vistes en casa. El respeto por la palabra, a través de la lectura o la escritura, y el periodismo me han acabado por convertir en la persona que soy o me gustaría ser.

¿Primero llegó el periodismo?

Yo creo que sí [pausa]. Hay que tener un respeto por el oficio que te paga la nómina y una pasión por lo que te hace un poquito más feliz. El periodismo me dio una oportunidad cuando la literatura me la negaba.

¿Usted las ha complementado con buen tino?

Es que ambas tienen escenarios comunes. La principal diferencia, si no la única, es que en la creación literaria puedes inventar y en la información no debes alejarte demasiado de la realidad.

Muchos de los lectores se estarán preguntando cómo lo hace...

...a veces cuando acabo una novela la primera pregunta que me formulo es cómo demonios lo he hecho. Hay días en los que estoy agotada y me hago la remolona, sobre todo, cuando llegan las promociones, pero si te quieres quedar en este mundo tienes que sacar tiempo donde no lo hay. La vocación, la pasión y la necesidad de contar una historia son capaces de derrotar a esos momentos en los que no te apetece escribir. Ahora tengo algo dando vueltas en mi cabeza y me cuesta mucho no hacer anotaciones o sentarme a escribir.

¿Necesita esos ratitos de desconexión periodística?

Hay veces que me siento obligado a escapar de la «dictadura» de la tele y los tormentos informativos del día a día.

"Hay días en los que estoy agotada y me hago la remolona, sobre todo, cuando llegan las promociones, pero si te quieres quedar en este mundo tienes que sacar tiempo donde no lo hay"

¿Cómo se gestiona la sobreexposición a esos «tormentos» televisivos?

La cara b de la sobreexposición no te perdona ni un solo error. Es muy cruel. Si un día la cagas, eso te va a acompañar durante mucho tiempo. Paco Umbral decía que «el éxito está vacío» y no le faltaba razón. Es un altavoz bastante potente si lo que quieres es promocionar algo, pero que te machaca cuando las cosas salen mal. Es verdad que a mí no me hacen mucho daño, pero las redes sociales se han convertido en un escaparate donde todo el mundo cree que tiene derecho a insultar.

«Las redes sociales se han convertido en tribunales populares donde no se escapa nadie sin un insulto»

¿Esos juicios de valor son peores que las sentencias que se dictan en los tribunales?

Sí que hay mucho de lo que dice... [silencio]. Las redes sociales se han convertido en tribunales populares donde no se escapa nadie sin recibir un insulto. Yo no me he sentido mal tratada, pero es verdad que hay dos España: la que se mueve en internet y la que te encuentras en la calle. La primera es mucho más agresiva y dolorosa que la segunda. Es muy difícil, si no imposible, que alguien te diga algo malo cuando caminas por una plaza o un paso de peatones. Ahí todo el mundo parece más comprensivo y humano; más normal...

Sonsoles Ónega / Javier Ocaña

Amor, traición, injusticia... Esos son los ingredientes con los que hoy se presenta en El Sauzal.

Llevará tu nombre es una condena en vida por una cosa terrible que son los celos. Cuando estás obligada a reinventar tu existencia desde cero te das cuenta de lo complicado que es estar aquí. El libro lleva a los lectores al Madrid de finales del siglo XIX, que es una ciudad difícil pero, a su vez, muy interesante. Sobrevivir en un ambiente tan hostil no es nada fácil y ese es el escenario que se va a encontrar Mada Riva, la protagonista de una historia donde se le da mucha importancia a las apariencias y las voces de las mujeres se silencian.

«Hay que tener un respeto por el oficio que te paga la nómina y una pasión por lo que te hace más feliz»

¿Es un Madrid muy galdosiano?

Es galdosiano, pero también es barojiano. Sin ánimo de establecer ninguna comparación con Pérez Galdós o Pío Baroja, porque tendría que cortarme la lengua antes de hacerla, sí que son dos influencias que he tenido en cuenta para retratar la escenografía de Llevará tu nombre [Sonsoles Ónega hablará de ella esta tarde, a partir de las 18:30 horas, en la plaza del Príncipe de El Sauzal], un libro donde a las mujeres no se les tenía demasiado en cuenta.