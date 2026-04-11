La lagunera Artizar representa a España en Expo Chicago

Sexto año consecutivo que la lagunera Galería Artizar viaja hasta Expo Chicago y –de nuevo y tal como ya sucedió el año pasado– es la única instalación española que participa en esta importante feria de arte internacional. El encuentro, que celebra su edición número 13 y arrancó el pasado jueves, se extiende hasta mañana en el Navy Pier Festival Hall, en Chicago (Illinois). Este año se han reunido más de 130 galerías procedentes de todo el mundo.

«Considerada una de las citas más relevantes del panorama artístico en Estados Unidos, la feria reúne cada año a una destacada selección de galerías internacionales, coleccionistas, comisarios e instituciones, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro del mercado del arte contemporáneo en el país», destacan los responsables de Artizar.

Para esta edición, Artizar se ha presentado en Estados Unidos con un proyecto colectivo que reúne obras de seis de los artistas representados por la galería: Roberto Diago (La Habana, 1971), Paula Valdeón (Badajoz, 1992), Julio Blancas (Gran Canaria, 1967), Pamen Pereira (Ferrol, 1963), Jesús Zurita (Ceuta, 1974) y Victoria Valiente (Gran Canaria, 2000).

Con esta nueva participación, Artizar continúa afianzando su presencia en el circuito internacional y reforzando su relación con el contexto artístico norteamericano. Además, el hecho de ser la única galería de arte española presente en la ciudad subraya el carácter singular de su participación.

El proyecto con el que han decidido cruzar el charco, continuaron explicando desde Artizar, plantea una presentación conjunta que refleja «la diversidad generacional y de lenguajes presentes en el programa de la galería, ofreciendo una panorámica representativa de algunas de las líneas de trabajo» que la sala lagunera impulsa en la actualidad. «La participación en Expo Chicago supone una nueva oportunidad para seguir dando visibilidad internacional a los artistas de la galería y para fortalecer la presencia del arte contemporáneo español en uno de los contextos culturales y de mercado más activos del panorama global», sentenciaron. El año pasado, Artizar –que recientemente ha abierto una sede en Madrid– llevaron hasta Chicago obras de Ubay Murillo, Amparo Sard, Roberto Diago, Marco Alom y Paula Valdeón.

Expo Chicago no es únicamente una feria comercial, ya que combina su mercado con un amplio programa de charlas, instalaciones y arte público. Tiene, además, una destacada proyección internacional. Desde 2023, forma parte del ecosistema de Frieze, uno de los grandes nombres del mercado del arte contemporáneo, lo que la sitúa dentro de una red global de ferias de primer nivel.

Por su parte, la Galería Artizar abrió sus puertas en 1989 en una casa canaria del siglo XVII de la céntrica calle San Agustín. Su fundador, Carlos E. Pinto, ya venía desarrollando una intensa labor de difusión artística a través de publicaciones y proyectos vinculados al arte canario. En la actualidad, representan a más de una veintena de artistas de todo el territorio nacional. Desde hace más de una década tienen, además, una línea curatorial especializada en arte cubano contemporáneo.

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Su programa anual incluye unas ocho exposiciones entre nuestras sus do sedes (Tenerife y Madrid), además de participar regularmente en ferias internacionales, colaborar con instituciones públicas y privadas, y promover la presencia de sus artistas en bienales de todo el mundo. Artizar también impulsa programas de becas para jóvenes creadores y proyectos editoriales.