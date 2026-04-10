Los paisajes canarios llegan a la Sección Oficial de Cannes

Dos de las tres cintas españolas que competirán por la Palma de Oro en el 79º Festival de Cannes han sido rodadas en Canarias. Se trata, en concreto, de Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, estrenada hace unas semanas y que se rodó en gran medida en Lanzarote, y El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que eligió por su parte la isla de Fuerteventura para dar forma al que será su próximo proyecto en las salas de cine. A esas dos cintas se une, en la Sección Oficial del festival cinematográfico francés La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Hasta el momento, ninguno de estos realizadores ha sido reconocido con el máximo galardón del certamen galo.

Amarga Navidad es la última película del director manchego Pedro Almodóvar y se estrenó el pasado 20 de marzo. Protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo y Milena Smit, entre otros, se trata de un relato profundamente personal en el que el realizador vuelve a situar a un cineasta en el centro de la historia, como ya hizo en su aclamada Dolor y gloria. La cinta se rodó principalmente entre Madrid y Canarias, entre los meses de junio y agosto del pasado año.

Un fotograma de 'Amarga Navidad' / ED

En Lanzarote, la grabación de la película del manchego se desarrolló en una espectacular vivienda de color blanco en mitad de un entorno volcánico, así como en los singulares paisajes de La Geria y en el Charco de los Clicos. El director cinematográfico ubicó en Canarias el refugio emocional de los protagonistas de la cinta.

El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, está protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo y su protagonista es también un director de cine que en esta ocasión cuenta con un pasado lleno de violencia y excesos. Para su nuevo proyecto le ofrece un papel a su hija Emilia con el pretexto de ayudarla en su estancada carrera de actriz y la convivencia del rodaje favorecerá una intimidad que no tenían desde hace años. Se estrenará el 26 de agosto. La cinta se rodó entre los meses de marzo y abril de 2025 y se prolongó durante unas siete semanas en localizaciones como Punta de Jandía y otras zonas de los municipios de Pájara y La Oliva. Además de Bardem y Luengo, el elenco artístico cuenta con Raúl Arévalo, Marina Foïs, Mourad Ouani, Raúl Prieto, Melina Matthews, Laura Birn, Nuria Prims, Pablo Gómez-Pando y Malena Villa.

Por último la tercera cinta española que competirá en la Sección Oficial de Cannes es La bola negra, que llegará a los cines el próximo 2 de octubre, y en la que Javier Calvo y Javier Ambrossi adaptan una obra inacabada de Federico García Lorca en la que se cuentan las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y la actualidad). La cinta está protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Penélope Cruz, Lola Dueñas y la estadounidense Glenn Close.

La coincidencia de tres películas españolas en la Sección Oficial de Cannes no se producía desde 1954, cuando compitieron cuatro cintas en aquella ocasión: Aventuras del barbero de Sevilla, de Ladislao Vajda; Todo es posible en Granada, de Carlos Blanco y José Luis Sáenz de Heredia, Cómicos, de Juan Antonio Bardem; y Sangre y luces, de Georges Rouquier y Ricardo Muñoz Suay. En cuanto a esta próxima edición, aunque ninguno de los tres realizadores ha obtenido hasta ahora la Palma de Oro en Cannes, Almodóvar sí ha sido reconocido en el certamen con premios como el de Mejor director por Todo sobre mi madre, en 1999, y Mejor guión por Volver, en 2006. Antes de este año, el cineasta manchego ya ha participado en la Sección Oficial de Cannes en seis ocasiones.

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Por su parte, Rodrigo Sorogoyen optó también a la Palma de Oro en 2022 por As bestas, mientras que esta será la primera participación de Los Javis en la Sección Oficial del certamen galo, un sueño cumplido para la expareja, que se mostró ayer exultante tras conocer su nominación.