Ana Huang suma otra adaptación y 'The Striker' saltará a la gran pantalla

Si las lectoras de romántica 'new adult' estaban contentas con la adaptación de la serie 'Twisted' de Ana Huang prevista en Netflix, ahora lo estarán aún más con la confirmación de el salto a la gran pantalla de otra de sus series, 'Dioses del juego'. Y es que este jueves Variety ha anunciado en exclusiva que las novelas 'The Striker', 'The Defender' (Crossbooks) y 'The Keeper', que saldrá a librerías de Estados Unidos en octubre, saltarán al cine con tres películas adaptadas por Amazon MGM Studios.

Liz Pelletier y Sherryl Clark de Premeditated Productions serán los encargados de producirlas, quienes también se encuentran con otros grandes proyectos literarios como 'Alas de sangre' (Planeta) de Rebecca Yarros, 'Dragon Cursed' de Elsie Kova y 'A Satge Set for Villians' de Shannon J. Spann. Además, también se producirán las películas para Audible, que distribuyó la versión en audiolibro de la saga a través de su plataforma independiente Audiobook Creation Exchange (AXC).

La saga literaria parte de apasionantes romances interconectados en el mundo del fútbol de la Premier League inlgesa, en la que los clichés y la tensión están a la orden del día. En 'The Striker', Huang presenta a una leyenda del fútbol que tiene una actitud un poco complicada de gestionar y a una bailarina de ballet retirada que lo entrenará. "Es realmente surrealista que pueda producir películas ejecutivas basadas en mis libros, y no doy ese privilegio por sentado. Muchas gracias por estar aquí y por hacer posible estos sueños. Soy más que afortunada de tener lectores como vosotros", ha agradecido la autora en sus redes sociales.

Reina del romance erótico

Huang se ha consolidado como reina del romance erótico 'new adult' con la publicación de otras novelas del mismo género como la serie de romance 'dark', 'Pecados', publicados todos bajo el sello editorial de Crossbooks. Y, aunque es conocida principalmente por sus novelas románticas del universo 'Twisted Love', la autora ha publicado un total de 15 libros en cuatro series hasta la fecha y ha vendido más de 27 millones de ejemplares en todo el mundo.

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Pero su mente nunca deja de imaginar nuevos escenarios, ya que este año publicará 'King of Gluttony', el sexto libro de su serie 'Pecados', seguido de 'The Keeper', el tercer libro de 'Dioses del juego' el próximo 10 de octubre.