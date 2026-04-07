Lost Nomads eleva el listón de la electrónica en Canarias

El sur de Tenerife ya tiene una nueva cita marcada en el calendario internacional de la música electrónica. Este sábado, 4 de abril, Lost Nomads celebró su primera edición en la isla con un resultado rotundo: una experiencia inmersiva de alto nivel que confirmó el potencial del Archipiélago como destino de referencia para el turismo musical global.

Impulsado por Farra Events, el festival transformó el entorno de Costa Adeje en un espacio donde música, estética y paisaje se integraron con precisión. Desde primera hora de la tarde y hasta la medianoche, el público -con una notable presencia internacional- respondió a una propuesta que fue mucho más allá de lo sonoro: una cuidada escenografía, producción técnica impecable y una narrativa visual coherente con el espíritu de la marca.

Lost Nomads, que ya había dejado huella en destinos como Marrakech y Dubái, demostró en Tenerife su capacidad para adaptarse a nuevos territorios sin perder identidad. La isla no solo respondió a las expectativas, sino que se consolidó como enclave estratégico para este tipo de eventos experienciales, reforzando su posicionamiento dentro del circuito global.

Uno de los grandes momentos de la jornada llegó con la actuación de Pawsa, auténtico protagonista de la noche. Su set, construido con precisión quirúrgica, destacó por un groove hipnótico y sostenido, líneas de bajo contundentes y una lectura de pista impecable. Lejos de recurrir a fórmulas previsibles, Pawsa ofreció una sesión elegante, profunda y progresiva, conectando con el público desde la sutileza y consolidando su estatus como uno de los nombres más sólidos del house contemporáneo.

El cartel, cuidadosamente diseñado, funcionó como un ecosistema sonoro coherente. DJ Tennis aportó una dimensión emocional y ecléctica, con transiciones fluidas entre house y techno, mientras que Toman desplegó su característico groove sofisticado. Por su parte, Salomé Le Chat sumó frescura y energía, confirmando su proyección dentro del circuito europeo. El cartel artístico se completó con propuestas como Jamback, Ana Pak, Cleepers o Tonyyavi, que aportaron diversidad y una visión contemporánea a una programación equilibrada y bien articulada.

Más allá de lo artístico, el evento destacó por su organización y su impacto en el entorno. La apuesta de Farra Events por un modelo cuidado, sostenible y alineado con las nuevas demandas del sector se tradujo en una experiencia ordenada, respetuosa y de alta calidad, tanto para asistentes como para el destino.

La celebración de Lost Nomads en Tenerife supuso, una vez más, un impulso significativo para el turismo del sur de la isla, atrayendo a un perfil de visitante internacional vinculado a la cultura, la música y las experiencias premium. Un tipo de turismo que no solo consume ocio, sino que genera valor añadido y proyección exterior.

Con esta primera edición, Lost Nomads, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias Islas Iguales, Turismo Islas Canarias, Cabildo de Tenerife, Golf Costa Adeje y el Ayuntamiento de Adeje, no solo ha aterrizado en Canarias, ha reforzado un estándar de calidad artística y buen hacer.

Compromiso con el medio ambiente

En el año de su estreno, Lost Nomads se ha significado como mucho más que un proyecto cultural al uso. Desde el pasado mes de marzo, en una cuidada iniciativa pionera, se han desarrollado las Jornadas Internacionales de Sostenibilidad ASG, Economía Azul y Economía Circular, dentro del mismo marco del festival.

Mesas redondas, charlas, proyecciones y acciones de limpieza del entorno marino, entre otras acciones, se llevaron a cabo en diferentes días con importantes ponentes locales, nacionales e internacionales.

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Uno de ellos fue el fotógrafo Francis Pérez, fotógrafo submarino y uno de los profesionales del sector con mayor proyección internacional. Para él, supone “un gran paso que un evento cultural de la dimensión de Lost Nomads realice estas jornadas relacionadas con la conservación. Las islas necesitan un poco alzar la voz en temas de cuidado del medio ambiente y es una buena forma hacerlo en el marco de un festival que a políticos, científicos, ONG y público en general.