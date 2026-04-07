Eamon Monaghan desembarca con sus esculturas en Leyendecker

La santacrucera Galería Leyendecker vuelve a la carga después de Semana Santa con una nueva exposición. La decana instalación, una de las más importantes y antiguas del Archipiélago, inaugurará este viernes a partir de las 19:00 horas una muestra del artista estadounidense Eamon Monaghan.

Monaghan, que acudirá personalmente a la apertura de la exposición, forma parte de la impresionante nómina de artistas que trabajan habitualmente con la galería, situada en la rambla santacrucera y habitual en las principales ferias de arte contemporáneo.

Según explican los organizadores, este proyecto expositivo propone una «aproximación inmersiva al universo» del creador, afincado en Brooklyn, Nueva York. «Lejos de la espectacularidad, Monaghan opta por una escala contenida que exige una mirada atenta y próxima. En estos espacios miniaturizados, el espectador se convierte en testigo privilegiado de situaciones que no terminan de resolverse, reforzando una tensión constante entre lo visible y lo sugerido», detallaron los galeristas. La obra, continuaron, no se presenta como un relato cerrado, sino como un «campo de proyección donde la interpretación individual se vuelve indispensable».

Con todo, y pese a que Leyendecker ya acudió con algunas piezas de este norteamericano a la última edición de la madrileña Feria Estampa, la que abre este viernes en la capital tinerfeña será la primera muestra de Monaghan en las Islas. Es, por lo tanto, una oportunidad única de acercarse a sus creaciones.

La obra de Monaghan se ha hecho reconocida internacionalmente por el personal enfoque de sus esculturas tridimensionales -parecidas a dioramas- que representan escenas complejas que discurren entre el dibujo, la escultura y la narrativa visual. Como curiosidad, cabe destacar que el artista se formó primero como biólogo y después decidió trasladarse definitivamente a la ciudad de los rascacielos para dedicarse al arte por completo. «Estas obras, aunque compactas en su escala física, son monumentales en su imaginación: estructuras arquitectónicas, objetos domésticos -como refrigeradores o tuberías- y figuras humanas emergen entrelazados en composiciones donde todo parece estar a punto de moverse o de salirse de su propio encuadre». La santacrucera Galería Leyendecker albergará, desde este viernes y durante todo el mes de abril y el próximo mayo, siete de estas piezas de pequeño, mediano y gran formato.

Para ejecutar sus creaciones, Monaghan emplea materiales relativamente cotidianos como el cartón, el papel de aluminio, el alambre o la arcilla epoxi. Posteriormente, les aplica pigmentos acuarelados para añadir color y textura.

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Nacido en 1986 en Estados Unidos, Monaghan ha desarrollado una práctica interdisciplinar que abarca tanto las artes visuales como el cine independiente. Su obra ha sido presentada en galerías y espacios internacionales. Esta doble vertiente -entre lo escultórico y lo cinematográfico- se traduce en instalaciones que funcionan como dispositivos escénicos. «En un contexto marcado por la sobreexposición de imágenes, la práctica de Eamon Monaghan reivindica la observación y la extrañeza como formas de resistencia. Sus piezas invitan a reconsiderar la relación entre escala, realidad y representación, cuestionando los límites entre lo íntimo y lo escenificado», concluyen los responsables de la sala.