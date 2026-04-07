Dorian: "Lo que se ha vuelto ‘mainstream’ es terriblemente simple"

Marc Gili es el compositor y cantante de Dorian, grupo 'indie' formado también por Belly Hernández, Lisandro Montes y Bart Sanz con más de 20 años de carrera musical. Este próximo domingo, 12 de abril, lo celebrarán en el Teatre Principal de Palma con un concierto (19 horas) en el que viajarán por toda su discografía, una actuación enmarcada en el ciclo Mallorca Live Nights. Uno de sus temas más escuchados y coreados, Cualquier otra parte, es también el título de su biografía que Plaza & Janés saca a la venta esta misma semana y que la banda presentará también en Palma, el 11 de abril, en la Biblioteca de Babel.

Regresan a Mallorca, y esta vez actuarán en el Teatro Principal de Palma. ¿Dónde se sienten más a gusto, en festivales o en teatros?

La energía que se produce en una sala o un teatro no se produce en un festival. Es una especie de sentimiento de comunión y de unidad con tu público que es imposible reproducir exactamente igual en un festival porque la masa de gente es demasiado grande. La magia, magia de verdad, se produce en circunstancias como la que vamos a tener en Palma este domingo.

¿Va a ser una celebración de los más de 20 años de la banda?

Sí, vamos a llevar a cabo el mismo espectáculo que estuvimos llevando a cabo por América Latina a finales de 2025, en el cual durante cerca de dos horas estaremos haciendo un despliegue de lo que han sido los principales temas de toda la carrera del grupo, en un concierto que está planteado como una especie de viaje musical. Vamos a tener presencia de nuestros primeros álbumes, también de discos muy queridos por nuestro público como Justicia universal o La ciudad subterránea y de nuestros últimos álbumes, en particular de Futuros Imposibles. También van a sonar canciones que no suelen sonar en los festivales por falta de tiempo. Vamos a hacer un espectáculo supercompleto y será la primera vez que lo hacemos en España.

¿Cuál ha sido el momento más decisivo del grupo?

Bueno, hemos tenido varios. Yo te diría que el principal fue cuando estalló Cualquier otra parte, es una de las primeras canciones consideradas virales en la historia de internet en España, es una canción que se nos fue totalmente de las manos, el público la convirtió en un fenómeno que sigue a día de hoy pasando de hermanos mayores a hermanos pequeños y de padres a hijos ahora mismo ya y sigue sonando en muchos sitios. En cierto modo abrió los oídos a mucha gente con respecto a que la música electrónica se podía mezclar con el indie y hacerlo en español y que no chirriara. Luego diría que nuestro segundo hito principal fue la explosión de La tormenta de arena, que todavía fue mayor que la de Cualquier otra parte, porque tuvo mucha repercusión en buena parte de América Latina y en otros países de habla no hispana también. Ahí sí que se nos abrieron las puertas del extranjero.

¿Le sorprende cómo el público se apropia de ciertas canciones?

Esa es la magia, se produce una especie de trasvase del alma de uno al alma de tantísima gente y se convierte en una especie de código múltiple. Una canción cobra vida propia cuando toca lo que los alemanes llaman zeitgeist, que es el espíritu de la época. Por ejemplo, Mediterráneo tiene zeitgeist, porque cualquier persona que haya nacido en la cuenca del Mediterráneo lloraría escuchando esa canción. Cuando una canción toca el espíritu de una época, es cuando la gente se la hace suya y se convierte en un fenómeno que va muchísimo más allá de sus creadores.

¿Cómo ha evolucionado su forma de escribir y de componer?

Diría que en mis inicios tenía un enorme desasosiego con respecto al mundo y lo traducía en letras algo oscuras, llenas de rabia y de un tiempo a esta parte intento ser más positivo y tocar temas también profundos, pero desde un punto de vista más constructivo. Por ejemplo, nuestro último álbum, Futuros Imposibles, habla de distintas maneras de enfocar o enfrentarse al duelo de forma constructiva y positiva. Digamos que en los primeros álbumes de Dorian había mucho nihilismo, mucha nocturnidad, se hablaba de drogas, se hablaba de oscuridad, y en estos últimos años la paleta de temas ha ido ampliándose.

Sus letras chocan en un panorama de música urbana y letras sobre sexo.

Por desgracia, de alguna manera, se ha ido desmantelando lo que se llama la res publica, es decir, el sentimiento de comunidad, que es lo que hacía, en cierto modo, que se crearan tribus urbanas con ganas de plantar cara al sistema y de explicar cosas de otra manera. Podrían ser los punkis, los rockers, los mods, o los de la ruta del bakalao... pero en cualquier caso, se ha ido unidimensionalizando la forma de vestir de la juventud, la música se ha vuelto muy simple, las letras también. Esto es un fenómeno que no creo que sea irreversible porque está habiendo una escena de gente joven muy interesante ahora mismo. Pero sí que es verdad que lo que se ha vuelto mainstream es terriblemente simple. Y creo que responde, en cierto modo, a una crisis también en el sistema educativo.

¿En qué sentido?

Creo que tenemos un sistema educativo que no fomenta el espíritu crítico de los alumnos, que no les enseña a pensar por sí mismos, sino que están más bien aparcados, dándoles contenidos que no les interesan en absoluto. Y eso hace que se vayan cerrando, que no alimenten sus potencialidades y eso produce inevitablemente un arte plano y una música terriblemente simple.

Dorian protagoniza un libro, escrito por Alex Serrano, que presentarán el sábado en Palma.

Es muy bonito porque no solo se trata de una biografía de Dorian, sino que a través de Dorian como hilo conductor el periodista va hablando y desgranando lo que ha sido la evolución y los cambios en la industria musical. Cambios de formato, de aproximación a la manera en que se consume la música. Toda una fotografía generacional e intergeneracional de lo que ha sido la música independiente se va desplegando a medida que la carrera del grupo se va explicando en el libro. También le explicamos cosas sobre nuestra banda que jamás habían salido a la luz y que creo que interesará mucho a nuestros seguidores y que funcionará muy bien.

¿Qué canción recomendaría a quien no les conozca para que sepa qué es Dorian?

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El temblor, que tiene una de las letras más hermosas que he escrito jamás y que recientemente volvimos a publicar cantada junto con Antonio de Arde Bogotá. Creo que es una gran aproximación a lo que es la lírica y el existencialismo que guardan muchas de las canciones de Dorian, en esos personajes frágiles, pero tremendamente humanos y con ganas de vivir y de salirse del rebaño que tienen muchas de nuestras canciones.