Lost Nomads: de Marrakech y Dubái a Tenerife

Tenerife ha sido la elegida, tras destinos tan icónicos como Marrakech y Dubai, el Festival Lost Nomads celebrará por primera vez una edición en la isla el próximo 4 de abril en Costa Adeje, en horario que irá desde las 15.00h hasta la media noche.

La marca, reconocida por su capacidad para crear eventos de gran impacto visual y emocional en enclaves exclusivos, apuesta ahora por Tenerife como nuevo destino estratégico, atraída por su proyección internacional, su atractivo turístico y su conexión natural con un público que busca experiencias diferentes, aspiracionales y memorables.

Del desierto de Dubái a la costa de Tenerife: El Festival Lost Nomads trae su oasis de música electrónica y estética vanguardista a Costa Adeje el próximo 4 de abril.|

La propuesta de Lost Nomads, impulsada por Farra Events, y que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias Islas Iguales, Turismo Islas Canarias, Cabildo de Tenerife, Golf Costa Adeje y el Ayuntamiento de Adeje, destaca por su capacidad de crear experiencias inmersivas donde la música, la estética y el entorno se integran en un concepto único. Inspirado en el espíritu del viajero, la libertad y la aventura, el festival invita al público a desconectar de lo cotidiano y formar parte de una experiencia sensorial en un entorno privilegiado.

El cartel de esta edición destaca por su cuidada selección de artistas internacionales, encabezada por Pawsa, uno de los nombres más sólidos del panorama house actual. Su sonido, caracterizado por ritmos hipnóticos, líneas de bajo contundentes y una ejecución precisa en cabina, lo ha llevado a posicionarse en algunos de los escenarios más influyentes del mundo, convirtiéndose en un referente para los amantes del sonido underground contemporáneo.

A su lado, figuras como dj Tennis aportan una dimensión más ecléctica y emocional al line up, con sets que transitan entre el house y el techno con una narrativa musical muy definida. Completan este bloque nombres como Toman, reconocido por su groove sofisticado, y Salomé Le Chat, cuya energía y frescura la han convertido en una de las artistas emergentes más interesantes del circuito europeo.

Lost Nomads: de Marrakech y Dubái a Tenerife

El festival también apuesta por una combinación equilibrada entre talento consolidado y nuevas propuestas, incorporando artistas como Jamback, junto a nombres como Ana Pak, Cleepers y Tonyyavi, que aportan diversidad sonora y una visión contemporánea de la música electrónica.

Además de su potente propuesta artística, LostNomads refuerza en esta edición su compromiso medioambiental y de sostenibilidad, incorporando medidas orientadas a reducir el impacto ecológico del evento y promover una mayor conciencia entre los asistentes. Esta apuesta responde a la evolución del sector hacia modelos más responsables y a la voluntad del festival de generar un impacto positivo en el entorno.

La llegada de Lost Nomads a Tenerife supone un impulso al posicionamiento de la isla como destino de referencia para el turismo musical y de experiencias, atrayendo a un público internacional que busca propuestas exclusivas, cuidadas y memorables.Una cita imprescindible para los amantes de la música electrónica que buscan algo más que un festival: una experiencia global. Las últimas entradas pueden conseguirse en la web: lostnomadsfestival.com