Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios con 10 conciertos en París

La estrella canadiense Céline Dion confirmó este lunes su retorno a los escenarios con una serie de diez conciertos en París, a partir de septiembre, según confirmó la cantante en un vídeo en su cuenta de Instagram en coincidencia con su 58 cumpleaños.

"Estoy genial, gestionando mi salud, sintiéndome bien, cantando de nuevo, incluso bailando un poco", afirmó la intérprete, que sufre una rara enfermedad neurológica incurable llamada síndrome de la persona rígida (SPR).

Dion aseguró que volver a ver a sus admiradores, a los que agradeció su apoyo incondicional y sus buenos deseos durante los últimos años, es el mejor regalo de cumpleaños de su vida.

"Estoy tan feliz, estoy lista para hacer esto. Me siento bien, estoy fuerte, me siento emocionada. Por supuesto, un poco nerviosa, pero sobre todo estoy agradecida a todos vosotros. No puedo esperar a veros de nuevo", expresó sonriente en su mensaje.

Los conciertos tendrán lugar en el pabellón La Défense Arena (con capacidad para 40.000 espectadores), entre 12 de septiembre y el 14 de octubre, y las entradas saldrán en preventa el 7 de abril.

En París, donde este retorno era un secreto a voces desde que la semana pasada comenzaron a aparecer por la ciudad misteriosos carteles con títulos de sus canciones, el anuncio fue acompañado con un pequeño espectáculo en la torre Eiffel.

El monumento fue iluminado para la ocasión y también sonó la versión de 'Hymne à l’amour', de Edith Piaf, que la canadiense interpretó en la apertura de los Juegos Olímpicos de París de 2024, en su última gran actuación en público.

Aquella había sido también una reaparición muy esperada, dado que el año anterior había tenido que cancelar su gira mundial Courage World Tour por los graves problemas que le causa la rara enfermedad neurológica que padece, el síndrome de la persona rígida (SPR), lo que afecta a su sistema nervioso y le provoca espasmos.

La ganadora de dos Oscar y varios Grammy debe someterse a un trabajo intenso para lograr controlar sus músculos -incluido para poder realizar las tareas del día a día, como caminar- y las complicaciones afectan igualmente a sus cuerdas vocales.

Los entresijos de esa lucha los mostró en 2024 en el documental 'I am Céline Dion'.

El SPR, sobre el que hay muy poca investigación científica, es una enfermedad que padecen muy pocas personas en el mundo y que provoca que, con el paso del tiempo, los pies y las manos se vuelvan rígidos, hasta el punto de no poder moverlos.

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Su último gran concierto en solitario fue en la primavera de 2020, en Nueva York, dentro de una gira que tuvo que ser suspendida por la pandemia de covid-19 y que después no pudo ser retomada por los problemas de salud de Dion.