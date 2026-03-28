‘Hazte diyei’
The Queen of Bass: "Con 16 años me pagaban 20 euros por pinchar y hacía autostop para guardarlos y comprarme un disco"
Job Ledesma
¿The Queen of Bass es una DJ de…?
Soy una DJ que hace que incluso a la gente que no le gusta el drum and bass termine disfrutándolo.
¿De dónde viene su nombre artístico?
Durante mucho tiempo mi nombre artístico fue simplemente mi nombre y primer apellido, porque siempre me sonaba bien y me representaba. Pero después de más de 10 años pinchando, y especialmente los últimos siete trabajando mucho en UK, me di cuenta de que allí no era tan fácil de pronunciar. Curiosamente, no estaba buscando cambiarlo ni reinventarme. Un día, sin más, se me vino a la cabeza The Queen of Bass.
¿Una canción donde se quedaría a vivir, que empieza a sonar y no quiere que se acabe?
Mr.Kilombo ft. Muerdo: Tiempo al tiempo.
¿Qué artista o qué canción nunca faltan en su sesión?
Sin duda, cualquier tema de Ricky Tuff, tiene un sonido que encaja perfectamente con mi estilo y siempre funciona en la pista.
¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho cuando pincha?
Salsa… en plena sesión de drum and bass, por suerte o por desgracia siempre tengo algún remix.
Y quitando peticiones raras, ¿cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?
Realmente, uno de los momentos más locos ha sido darme cuenta de que artistas a los que admiro mucho, que ya habían terminado su set y podían haberse ido a casa, se quedaban en la cabina disfrutando del mío.
Los DJ estamos llenos de tics. ¿Tiene alguna manía o algún gesto raro cuando pincha?
Sí, tengo un gesto bastante claro: hago la «señal de disparo al cielo» con la mano mientras pincho. Es algo que sin darme cuenta me sale y que se ha vuelto un tic característico de mis sets.
Los DJ somos unos flipados de la música. ¿Cuál es la mayor locura que ha hecho por su culpa?
Probablemente cuando con 16 años me pagaban 20 euros por pinchar y hacía autostop de vuelta a casa para guardarlos y comprarme un disco. Era un pago simbólico para transporte, y no me iba a permitir gastarlo en nada más que en música.
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