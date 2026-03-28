Baile oscuro con Cheap Manifesto

Lo de escribir sobre música tiene mucho de que la entrevista te lleva por otro lado. Miren por ejemplo con Cheap Manifesto. Lanzan su nuevo EP, liderado por la canción Bailas, una pieza pop en la que colaboran con Molina (Morirán Todos). El periodista piensa que el grupo se adentra en el terreno de la melodía y la serenidad pero no. «Creemos que nuestro sonido aún está mutando y en los nuevos temas hemos abandonado el pop a favor de pasajes más atmosféricos y estructuras más complejas». Primera idea desmontada.

Cheap Manifesto son un particular proyecto que reúne a Aarón de Luis Trujillo (voces), Fernando González López-Peñalver (guitarra) y Miguel Castellano García (bajo). Que no les engañe esa distribución instrumental porque su estilo es más sintetizado. Los tres vienen de otros proyectos pero se juntan pero en torno a una nueva idea: «Nos encanta tocar juntos, siempre nos hemos entendido y nos admiramos mutuamente, somos familia elegida». Lo que cambia es el enfoque: «El sonido vino de la mano de la visión de banda que teníamos, con una caja de ritmos y con bastante presencia de sintetizadores pero que aun así estuviese conducida por guitarra y bajo».

Tienen un recorrido de varios EP («sentimos que hay que estar en continuo movimiento, el formato EP es el más inmediato, con la falta de locales y la complicación del desplazamiento en las islas es un método de estar presente») que por ahora culmina con el recién editado Bailas. «Fue un experimento que al final decidimos sacar en single colaborando con Molina, nos encanta su energía, la canción necesitaba una chispa y sabíamos que podía aportar. La demo con la que empezamos a trabajar era mucho más austera y fría pero hacía falta un estribillo que fuera acorde a la letra».

El EP lo completan de manera peculiar, con dos revisiones de temas suyos de anteriores discos, uno de su peculiar EP Doppelgänger, el que recogía versiones de grupos canarios coetáneos: «Siempre hemos querido que los temas estén vivos y puedan cambiar, con esta filosofía solemos experimentar y jugar en el estudio, como no queríamos sacar un tema solo, rescatamos y trabajamos estas versiones. Amamos el DIY y la experimentación, el Not in love está secuenciado en una Game Boy».

La dinámica, a pesar de su adicción al formato corto, culmina en su idea de lanzar próximamente un elepé. Además, para este 2026 andan con esto: «Queremos trabajar con Colectivo Cráter (fiestas de música alternativa canaria) para organizar un buen evento en verano, movernos para hacer un videoclip más profesional para Bailas».

Mantiene Patrica Krauss una carrera constante con un cariño enorme por la música (algo obvio que no siempre se percibe). Su último trabajo es un registro en directo donde refuerza sus dos grandes valores. Una es la ya conocida voz privilegiadísima, que dice mucho de la genética en esto de los talentos. La otra es su visión amplia de la música, que la mueve por diferentes géneros. Es algo que enseña muy bien en las versiones del disco, llevando al soul el Good Golly Miss Molly o convirtiendo el Heroes en una perfecta balada jazz.

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La música de las islas no capitalinas. Desde La Palma llega Figurantes, un trío que practica una suerte de electrónica pop en español de letras potentes. Desde hace unos meses van desgranando esa idea en una serie de singles de portada en blanco y negro desde hace unos meses, todos forman parte de su disco largo Uno. Hace pocos días sacaron dos de un saque: la mirada nostálgica y cinematográfica de videoclub en Chicos de la Alameda, y la también íntima Palabras, la visión de una ruptura amorosa con un intenso desarrollo instrumental.