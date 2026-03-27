La música y el arte de Luis Morera se dan cita en La Palma

La producción artística de Luis Morera (La Palma, 1946) sirve para realizar un repaso por la historia cultural de Canarias puesto que su pintura, su música y su mirada han sido testimonio del devenir del lugar que habita, Canarias, con el que ha mostrado un compromiso sostenido a lo largo del tiempo. Su trayectoria queda ahora recogida en Ach Guañac. Geografías del vínculo, una exposición que se podrá visitar hasta el próximo 18 de julio en el Espacio Cultural de la Fundación CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma, y que propone un recorrido por la obra del artista palmero, que siempre ha reconocido ese vínculo emocional con el territorio. La presentación de esta muestra que tuvo lugar ayer sirvió, además, para anunciar la creación de la Fundación Luis Morera, que surge de la necesidad de proteger su obra y con la mirada puesta en la apertura de un museo que reúna, al igual que ahora esta exposición, la mayor parte de su producción artística.

El pasado, el presente y el futuro de Luis Morera se dan cita en esta muestra que reúne medio centenar de obras que abarcan pinturas, dibujos, esculturas, proyectos arquitectónicos y composiciones musicales. Además, incluye un videomontaje de la directora de cine palmera Paula Candelaria Ventura, creado especialmente para esta exposición y que sirve de adelanto del documental que durante los últimos años ha estado ultimando el polifacético artista. Música, artes plásticas, poesía y pensamiento se dan cita en la vida del artistas y en esta exposición que reúne de este modo la visión profundamente humanista de la creación contemporánea.

De este modo, la obra de Luis Morera abarca múltiples disciplinas, aunque destacan especialmente la música y la pintura. Como artista plástico, sus piezas celebran el paisaje, las costumbres y el alma del Archipiélago, mientras que en el ámbito musical, es el alma mater de Taburiente, el grupo fundado en el año 1974 que entremezcla la música tradicional, el pop y los ritmos ancestrales. Así, esta exposición propone un recorrido retrospectivo por el amplio universo creativo del palmero, con pinturas, dibujos, esculturas, proyectos arquitectónicos y composiciones musicales elegidos por la comisaria de la exposición, la hija del protagonista, Julia Morera, quien explica que se trata de la exposición más grande que se ha hecho hasta el momento sobre este tema. Destaca la presencia del tríptico Ach Guañac, que se exhibe por primera vez al público.

La familia anuncia la creación de la Fundación Luis Morera para salvar su obra

Julia Morera señala que esta iniciativa permite al público acercarse a algo que va mucho más allá de una trayectoria artística. «Para Luis, crear va mucho más allá de la estética», afirmó la comisaria durante la presentación y destacó además su «compromiso» para comunicarse con el mundo, donde el arte y la vida están estrechamente ligados. A pesar de haber formado parte de la trayectoria vital de Morera durante toda su vida de manera inevitable, la comisaria reconoce que esta iniciativa le ha permitido seguir descubriendo detalles de la vida y el trabajo de su padre. «Gracias a la realización del documental, que esperamos poder presentar en breve, ahondamos en muchos detalles como los diarios de su adolescencia o las cartas que se intercambiaba con mi madre, pero por ejemplo en esta muestra incluimos su primera paleta de pintura, que yo nunca había visto antes», relata. La exposición se completa con una selección de documentos –como los de la censura que debían pasar las letras del cantante durante la dictadura y la transición temprana–, recortes de prensa, fotografías e instrumentos musicales, así como una sección dedicada en exclusiva a la mujer canaria.

Por su parte, Luis Morera resaltó durante la presentación la especial ilusión que le hace que su hija custodie su obra y exponer por primera vez en su casa, La Palma. El artista recordó su estancia en Madrid y cómo su participación en las manifestaciones contra la dictadura marcaron su formación y le permitieron comprender que «Canarias necesitaba una voz propia». Tuvo palabras de especial cariño para sus compañeros de Taburiente que, junto a él mismo, han trabajado para «mostrar nuestra historia al pueblo, especialmente a la juventud, para que las nuevas generaciones conozcan lo que hemos vivido, para que entiendan que vivir en una isla no es fácil y que hay que luchar por lo que uno cree. Que me lo digan a mí». De este modo, frente a los procesos de homogeneización cultural del mundo contemporáneo, la obra de Luis Morera rescata la raíz como fuerza activa: no como límite, sino como impulso que dialoga con su contexto y abre nuevos escenarios posibles, vitales y profundamente creativos. n