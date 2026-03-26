¿Qué le ha pasado a Rosalía en su concierto de Milán? Esto es lo que se sabe sobre su intoxicación alimentaria

Lo que iba a ser otra noche grande de Rosalía en Milán terminó convertido en una escena de preocupación, disculpas y desconcierto. La cantante catalana se vio obligada a suspender su concierto en el Unipol Forum después de confesar al público que sufría una "intoxicación alimentaria muy grave" y que, aun así, había intentado seguir adelante con la actuación.

La propia artista puso voz al momento más delicado de la noche. "Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el 'show' hasta el final, pero estoy realmente mal", dijo ante los asistentes, ya visiblemente afectada y con la cara descompuesta. Rosalía explicó además que había estado vomitando en el camerino y que, aunque quería ofrecer "el mejor espectáculo posible", en realidad se encontraba "en el suelo".

La escena tuvo algo más que una cancelación puntual: mostró a una Rosalía vulnerable, muy lejos de la imagen de control absoluto que suele proyectar sobre el escenario. De hecho, el momento más comentado no fue solo la suspensión del recital, sino también la forma en que quiso despedirse del público. "Lo siento mucho, les quiero mucho. Espero volver en mejores condiciones", dijo antes de retirarse.

La parada de Milán era una de las fechas más señaladas de su 'Lux Tour', por lo que el foco se ha desplazado ahora a los próximos conciertos y a su evolución en las próximas horas.

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La de Milán era la quinta parada de una gira que comenzó el pasado 16 de marzo en Lyon, que tuvo una doble actuación en París y otra en Zúrich. El siguiente concierto planificado es el próximo 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, aunque todo dependerá de su evolución.