Muere Dania Dévora, pionera y referente de la producción y gestión cultural en Canarias

El sector de la cultura en Canarias amaneció este miércoles más huérfano y desamparado ante la inesperada muerte de Dania Dévora, productora y gestora cultural de referencia en las Islas y mujer pionera en su ámbito, que falleció a los 72 años tras una breve pero letal enfermedad. Su último adiós en el Tanatorio de San Miguel de Las Palmas de Gran Canaria congregó a incontables profesionales, compañeros y amigos de la cultura de las Islas para despedirla entre las melodías de Solsbury Hill, del músico británico Peter Gabriel, fundador del prestigioso festival Womad que designó a Dévora como su directora en España en 1992, y que lo dirigió con entrega a lo largo de 30 años junto con muchas de las principales citas musicales de las Islas.

Con más de medio siglo de carrera profesional a sus espaldas, su compromiso y amor por la cultura en su tierra fue el compás de una partitura larga, ambiciosa y sobresaliente que alumbró cientos de conciertos, festivales proyectos y espectáculos en su Archipiélago natal. Bajo el paraguas de su productora DD&Company Producciones S.L., que fundó en 1990, Dévora capitaneó festivales capitales como el Maspalomas Soul Festival, que este verano celebra su décima edición; Arrecife de las Músicas, Voces de Ellas, Fuertemúsica, Festival de Música Visual de Lanzarote o Don Juan Tenorio de Vegueta.

Premios Grammy

Además, Dévora fue artífice como productora o coproductora de conciertos de estrellas internacionales que aterrizaron en las Islas de su mano, como Bryan Ferry o Franz Ferdinand, además de coordinar giras de artistas como Compay Segundo, Manzanita, Stephan Micus, Yllana, Michael Nyman, Nacha Guevara, Las Veneno, Pepe Rubianes o María Creuza.

Entre sus hitos también destacan sus nominaciones al prestigioso premio Grammy, que ganó en 2003 en la categoría de Mejor Producción de Album Clásico por Historia de un Soldado. En 2004 recibió una nominación al Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional por el disco Las Hermanas Márquez.

Si bien frecuentó tanto el ámbito musical como las artes escénicas y el audiovisual, la música siempre fue su acorde principal y marcó los comienzos profesionales de una mujer pionera que, por circunstancias familiares, se inició en la industria del disco con solo 14 años. Así, Dania Dévora fue la primera mujer que se dedicó, formalmente y con proyección, al mundo de la industria discográfica en Canarias a través de Marfe, lo que le valió el reconocimiento de la multinacional CBS -la discográfica con el catálogo de mayor éxito en la época, hoy parte de Sony Music- que, en 1971, le encargó la distribución de su marca en el Archipiélago.

Su delegación se coronó con los mejores resultados a escala nacional y los directivos de la multinacional la incluyeron en la Mesa de Selección de la compañía para escoger a los próximos artistas a lanzar. En la década de los 80, Dévora montó su propia cadena de tiendas de discos por todas las islas, además de una distribuidora que contó en su catálogo con los principales sellos discográficos de la época, como BMG, EMI, Sony o Virgin.

A comienzos de los 90 fundó su propia empresa de producciones, DD&Company Producciones SL, una aventura empresarial desde la que pudo cumplir numerosos sus sueños musicales y consolidar grandes festivales musicales y culturales de referencia en el Archipiélago. «Cuando fundé DD&Company a comienzos de la década de los 90, todo estaba por inventarse. Y esa fue mi motivación para crear una empresa que pudiera aglutinar distintas actividades y que pudiera ayudar a crear un tejido cultural local. Entonces, yo traía la experiencia anterior de la industria del disco y me parecía que ese era un campo natural para iniciarse. Y por supuesto, se ha pasado por muchos avatares, porque ha habido muchos picos, muchas curvas, donde ha habido que afrontar situaciones difíciles, pero también ha habido muchas alegrías», declaró Dévora en esta entrevista realizada en 2024.

Dania Dévora durante la lectura del pregón de las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria en 2019. / Quique Curbelo

El legado de Womad

Bajo el paraguas de DD&Company produjo más de una veintena de ediciones de Womad en Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria y Fuerteventura, incluida una edición en Madrid, por cuyos escenarios han desfilado cientos de artistas desplegando ritmos, bailes, sonidos, instrumentos e incluso comidas procedentes de otras partes del mundo y de otras culturas de la mano de estrellas de las músicas del mundo como Peter Gabriel, Salif Keita, Rachid Taha, Femi Kuti, Joe Strummer, Suzanne Vega, Seun Kuti, Imelda May o Tony Allen. En 2011, el semanario Avuelapluma concedió al festival cacereño el Premio de Promoción Cultural.

En 2023, Dévora anunció que abandonaba la dirección del Womad tras una exitosa trigésima edición en la Plaza de la Música, junto al Auditorio Alfredo Kraus, para centrarse en otros proyectos de su productora. Pese a los esfuerzos de la organización de Womad Internacional, nadie tomó su testigo para perpetuar el legado de la cita con las músicas del mundo más aclamada y sólida de Canarias, y el proyecto se perdió por la falta de interés institucional.

Asimismo, otro de los proyectos señeros en la trayectoria de Dévora en el terreno musical fue el festival Arrecife de las Músicas, que engloba los más diversos sonidos y artistas procedentes de todos los rincones del planeta y que programó en el Auditorio Alfredo Kraus a grandísimas figuras del panorama nacional e internacional, com: Elvis Costello, John Mayall, Paul Winter, Jan Garbarek Diego el Cigala, Miguel Poveda, Steve Hacket, Eric Burdon, José Feliciano, Hank Jones, Compay Segundo, Perla Batalla, Toquinho y María Creuza, Jean-Luc Ponty, Carmen Linares, Van Morrison, Gurtu, Pat Metheny, Patti Smith, Ray Davies, José Antonio Ramos y Andreas Prittzwitz, José Mercé o Maria Joao. También otro de los grandes eventos musicales de Canarias, Fuertemúsica, fue ideado y dirigido por Dévora, que celebró su primera edición en 2004 y mantuvo ese nombre hasta 2007.

Además, la productora y gestora impulsó y dirigió el Maspalomas Soul Festival, que este verano cumple su décimo aniversario consagrado como una de las citas más queridas del calendario estival en la Isla, que reúne lo mejor del soul en la Playa de San Agustín, en San Bartolomé de Tirajana.

En 2022, Dania Dévora fue reconocida por el Cabildo por el Cabildo de Gran Canarias con el Can de Gran Canaria de las Artes y nombrada Hija Predilecta de Las Palmas de Gran Canaria por parte del Ayuntamiento capitalino. Antes, en 2019, fue la pregonera de las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria.

«Una mujer imprescindible»

La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, declaró ayer que «se nos va una mujer imprescindible, que dedicó su vida a la cultura con una pasión y una generosidad difíciles de olvidar». «Su legado seguirá vivo en todo lo que ayudó a construir y en quienes tuvimos la fortuna de conocerla. Ya la echo mucho de menos», expuso.

Por su parte, Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, ha expresado, en nombre de toda la corporación municipal, su «profundo pesar» por su pérdida, «destacando su papel fundamental en la proyección cultural de la ciudad y su contribución a consolidar Las Palmas de Gran Canaria como un espacio abierto a la creación y al encuentro entre culturas».

También el ministro y expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se mostró «absolutamente sobrecogido e impactado» por el fallecimiento de «una pionera de la cultura en Canarias, impulsora de ese encuentro único de sensibilidades que es el Womad, una mujer luchadora y compretida», compartió en la red social X.

Tras recibir la noticia, Elena Álamo Vega, concejala de Presidencia, Recursos Humanos, Cultura, Igualdad, Juventud y Educación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, remitió una carta abierta a la memoria de Dania Dévora, con quien trabajó codo a codo para el Maspalomas Soul Festival, en la que elogia «una forma de trabajar exquisita, minuciosa, cercana y un saber estar exclusivo de las personas que se han ido labrando un hueco desde el esfuerzo y la constancia». «Hacer cultura, crear, ser artista, entregarse a la sociedad, desgranarla y compartir conocimiento, decir lo que piensa, sin herir, desde esa perspectiva: sólo ella lo hace, lo siente y lo transmite, fuera de lo comercial y siempre desde lo auténtico», escribió.

El productor Juan Salán, de Salán Producciones, afirma que «Dania Dévora ha sido una de las figuras más importantes y relevantes de la cultura en la ciudad y en Canarias durante los últimos 30 años, poniendo en marcha proyectos de gran envergadura y que han tenido un recorrido muy grande en el tiempo». «Fue una gran gestora y dinamizadora de eventos en las Islas», destaca, «hemos perdido a una figura muy importante que está en la parte alta de la pirámide».

También el productor Alberto Hernández, de Jeito, sostiene que «Dania Dévora formará parte de la historia cultural de las Islas y especialmente de nuestra ciudad». «Fue una mujer fuerte, gran profesional y enamorada de su trabajo. En Jeito tuvimos la suerte de coincidir en varias producciones con ella y su equipo, y el trato exquisito y el mimo por los detalles eran marca de la casa. La noticia nos ha cogido por sorpresa pues estuvimos trabajando en un ciclo de conciertos con ella hasta la semana pasada. Lamentamos profundamente su pérdida».

Y Rita Vera, de A tu vera Producciones, suscribe que «gracias a Dania Dévora, esta ciudad vivió momentos que forman una parte importante de la historia cultural de Las Palmas de Gran Canaria. Para mí, y para muchas mujeres que queremos abrirnos camino en la música en Canarias, ella es y será siempre un referente».

Madre del músico y periodista Sergio Miró, su legado brilla también en la sensibilidad, compromiso y pasión por la cultura que heredó su hijo, también referente.

Noticias relacionadas

En el tanatorio de San Miguel, sus restos mortales serán incinerados este jueves, a las 18.00 horas. «Grab your things, I’ve come to take you home», dice la canción de Peter Gabriel. Vuela alto, querida Dania.