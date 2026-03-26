Los estrenos de cine, entre la ciencia ficción y la realidad de unos padres egoístas.

Los estrenos de cine del viernes previo a la Semana Santa proponen opciones como hacer un largo viaje espacial con Ryan Gosling o disfrutar de 'Altas capacidades', una comedia negra de Víctor García León que pone ante el espejo a los padres que tratan de superar sus propias frustraciones a través de sus hijos.

'Proyecto Salvación', con Ryan Gosling en nave espacial

Película de ciencia ficción dirigida por los estadounidenses Phil Lord y Christopher Miller (ganadores del Óscar por la animación 'Spider-Man: un nuevo universo') y basada en una novela de Andy Weir (autor de 'El marciano').

El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling, 'Barbie') se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol.

'Altas capacidades', retrato de miserias adultas a través de un colegio

En esta ácida comedia dirigida por Víctor García León ('Animal'), con guión de Borja Cobeaga ('Ocho apellidos vascos'), se cuenta la historia de una pareja de clase media que se ciega ante la oportunidad de matricular a su hijo en un colegio de élite al que acceden familias de un estatus tan elevado como el de su jefe, interpretado por Juan Diego Botto ('Mi amiga Eva').

Marian Álvarez ('La herida') e Israel Elejalde ('Magical girl') interpretan a unos egoístas pero sobreprotectores padres en este corrosivo retrato de la sociedad que se estrenó en el pasado Festival de Málaga.

'Te van a matar', comedia terrorífica y sangrienta

Producción estadounidense dirigida por el ruso Kirill Sokolov, que firma el guion junto a Alex Litvak ('Predators'). En la película, protagonizada por Zazie Beetz, Myha’La y Paterson Joseph, una joven acepta un trabajo como ama de llaves en un rascacielos de Nueva York sin conocer el historial de desapariciones del edificio. Deberá sobrevivir la noche en una guarida perversa y misteriosa, trampa mortal de un culto diabólico, antes de convertirse en la próxima ofrenda.

'Shelter: El protector', 'thriller' de acción

Jason Statham ('Beekeeper: El protector') regresa con un nuevo y espectacular 'thriller' de acción dirigido por Ric Roman Waugh ('Greenland: El último refugio'). En esta ocasión, el actor interpreta a un hombre que vive apartado del mundo y que, tras rescatar a una niña de una peligrosa tempestad, se ve obligado a emprender una huida desesperada para protegerla, mientras se enfrenta a los enemigos de su pasado.

'Maigret y la muerte del embajador'

El icónico comisario Jules Maigret en una nueva adaptación del personaje ficticio francés creado por Georges Simenon, que dirige Pascal Bonitzer, nominado al León de Oro por 'Looking for Hortense' en 2012 y al Oso de Oro en 2003 por 'Pequeñas heridas'. Protagoniza el film el cuatro veces nominado al premio César Denis Podalydès ('El último suspiro').

Basada en la novela policíaca 'Maigret y los ancianos', narra la investigación de un nuevo caso para el inspector: el asesinato de un antiguo embajador francés que mantenía una relación amorosa con una princesa recientemente viuda.

'Un altre home' (Otro hombre), romances contemporáneos

En la película del catalán David Moragas ('Tomorrow then'), la llegada de un nuevo vecino al piso de enfrente cambia la vida de Marc (Lluís Marquès) que, un año después de la muerte de su madre, se enfrenta al futuro con su pareja, Eudald (Quim Àvila Conde); también a su complicada relación con su hermana, Marta (Bruna Cusí), y a tomar decisiones sobre quién es y quién quiere ser.

'Dos fiscales', un drama ucraniano situado en la URSS

Dirigido por Sergei Loznitsa ('Donbass'), en este drama situado en la Unión Soviética en 1937, en el corazón del terror de las grandes purgas estalinistas, una de las miles de cartas de detenidos acusados falsamente por el régimen sobrevive a ser quemada y llega a su destino: el escritorio del recién nombrado fiscal local, Alexander Kornev.

Para esta ambiciosa ficción histórica, Loznitsa adapta la novela homónima del científico y escritor soviético Georgy Demidov, antiguo prisionero del Gulag, y construye un 'thriller' moral.

'Yo te creo', premiado drama belga

La ópera prima de los belgas Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys obtuvo la Mención Especial del Jurado de la 75 Berlinale, Giraldillo de Oro a la Mejor Película del Festival de Cine Europeo de Sevilla y fue la gran triunfadora en la Gala de la Academia de Cine Belga donde ganó ocho de los once premios a los que estaba nominada, entre ellos Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion y Mejor Actriz.

La película nos adentra en una audiencia por la custodia de dos menores en la que acompañamos a Alice (Myriem Akeddiou), una madre que debe hacerse oír frente a su exmarido para proteger a sus hijos.

'Mary Anning y la playa de los dinosaurios', animación suiza

En esta película de animación del suizo Marcel Barelli situada a principios del sigo XIX, una niña de 12 años curiosa y vital pasa los días explorando la orilla del mar en busca de fósiles, una pasión transmitida por su padre. Su inesperada muerte le lleva a intentar descifrar el misterio de un misterioso dibujo que ha dejado.