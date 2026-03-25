'Lux Tour'
"Frágiles como Porcelana, pero Madrid resiste por ti!": la iniciativa fan para los conciertos de Rosalía que pretende llenar el Movistar Arena de carteles
Los asistentes podrán levantar carteles con lemas relacionados con las canciones
Dúnia Drudis Picazos
Ticketmaster propone una iniciativa para los fans de Rosalía durante los conciertos de Madrid en el Movisar Arena, los cuatro espectáculos que hará la catalana del 30 de marzo al 4 de abril. La plataforma ha publicado diversos carteles que los asistentes deberán levantar durante el estribillo de los temas seleccionados.
La plataforma de venta de entradas, propiedad de la promotora Live Nation, propone una canción para cada día. Es decir, los espectadores deberán descargar un cartel diferente dependiendo del día que vayan al concierto. Así, el primer día, el tema seleccionado es 'La Perla', y la frase seleccionada es: "'La Perla' de Madrid te ama, sin terrorismo emocional!”. El día 1 de abril, la seguirá 'Porcelana', con un cartel que exclama: "Frágiles como Porcelana, pero Madrid resiste por ti!". Los últimos dos conciertos irán dedicados a 'Reliquia' y 'Memória', con las afirmaciones: "Madrid se transforma con 'Lux': ¡De Reliquias a divas!" y "¿Memoria? Madrid nunca te olvida, Rosalía", respectivamente.
La iniciativa la han organizado los proyectos de fan motomamispain y luxtourmadrid, con el apoyo de Ticketmaster. Los carteles están disponibles a través d eun enlace del Instagram de la compañía listos para imprimir.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet informa de un fallo en la difusión de avisos meteorológicos por la borrasca Therese
- Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife
- Muere la joven que sufrió lesiones graves en una colisión frontal en Tenerife
- Los masones de Tenerife celebran la primera ceremonia en su templo tras 90 años
- Las imágenes del primer rito celebrado en 90 años en el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife
- Muere un segundo joven que resultó herido muy grave en una colisión frontal en Tenerife
- El Ayuntamiento de La Laguna cierra instalaciones y suspende actos por la borrasca Therese: las medidas, hasta el miércoles a las 12:00
- Mérida, primera ventana hacia un posible ascenso matemático del CD Tenerife