Imágenes de la Guerra Civil: el archivo del canario José María Navlet revela los grafitis de los presos de los campos de concentración

El Ministerio de Cultura acaba de aceptar la donación realizada por el periodista y fotógrafo de prensa canario José María Navlet (Las Palmas, 1970) y que incluye dos conjuntos de fotografías tomadas en el interior de dos campos de concentración donde estuvieron confinados presos republicanos durante y después de la Guerra Civil, en la provincia de Pontevedra.

El fotoperiodista colaboró durante años con EL DÍA-La Opinión de Tenerife y ya había donado con anterioridad parte del archivo al Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca. Ahora, con la aceptación de este archivo por parte del Ministerio de Cultura, tan solo podrán acceder a él historiadores, investigadores y archiveros, así como los familiares de las personas que llevaron a cabo dichos dibujos. Asimismo, la hija de Navlet, Candela, figura en el Portal de Archivos Españoles como gestora de los derechos de explotación del material donado por lo que, si alguien hace un uso comercial de las fotografías, será ella quien ejerza el derecho a las acciones judiciales por incumplimiento de las condiciones de la donación al Estado y acceso al fondo documental.

Primer lote

En concreto, el primer lote de fotografías donado incluye imágenes de la Colonia Penitenciaria de la Isla de San Simón, ubicada en la ría de Vigo y que alojó presos desde octubre de 1936 y hasta marzo de 1943. Se trata de siete imágenes que reproducen un grabado hecho sobre la piedra en el que aparece escrita la palabra Teruel. José María Navlet recuerda que aquella fotografía fue tomada tras una visita con su familia a la isla gallega y el hallazgo de aquel mensaje fue prácticamente una casualidad, puesto que no se encontraba en la ruta incluida en las visitas guiadas al público general. Se trata de una pintada realizada a escondidas por los presos en homenaje a sus compañeros cuando tomaron la ciudad de Teruel durante la Guerra Civil.

Uno de los grafitis en las paredes del Monasterio de Santa María la Real de Oia. / Por cortesía de Íngrid Gómez, exdirectora del Arxiu Comarcal del Garraf

El segundo lote corresponde a las imágenes del Monasterio de Santa María la Real de Oia, utilizado como campo de prisioneros durante los últimos meses de 1937 y de nuevo en 1939. Contiene 97 imágenes donde se pueden ver los dibujos y grabados hechos sobre los muros del edificio con un punzón o con grafito por los presos. Estas impresiones han sido atribuidas a Estanislau Vallverdú Villalonga, Lau, un dibujante, caricaturista, cartelista y actor aficionado que fue miembro de Esquerra Republicana de Catalunya y de la Unión General de Trabajadores, y que falleció en 1939 en el propio campo de concentración de Oia.

Último fotógrafo

La toma de esas imágenes, en el año 2019, fue especialmente importante puesto que José María Navlet fue el último fotógrafo que tuvo acceso acreditado por la entidad propietaria del monasterio para sacar imágenes de la sala en donde figuraban escritas en las paredes las vivencias de los presos republicanos que pasaron allí su cautiverio. Asimismo, las imágenes también incluyen los dibujos realizados por algunos soldados del bando nacional que vigilaban a los presos republicanos en aquellos tiempos.

Navlet estuvo acompañado en aquella ocasión por el historiador Francisco Javier Costas Goberna, quien había publicado por aquellas fechas el libro Con otra mirada. Horror en la Guerra Civil Española en el Monasterio de Oia 1936-1939. De hecho, años más tarde, el fotoperiodista grancanario colaboró en otro libro del historiador, En 1939 nos vemos en Oia, donde aparecen precisamente algunas de las fotografías tomadas aquel día. Además, tres de esas imágenes también se pudieron ver en una exposición dedicada a la figura de Estanislao Vallverdú Villalonga, quien fue detenido por los servicios de represión fascista y encarcelado en el Monasterio de Oia, donde falleció de fiebre tifoidea y miocarditis.

Conservación

Estas fueron las últimas imágenes tomadas de aquellas paredes porque tras el trabajo de documentación realizado por Navlet la entidad propietaria del edificio, Residencial Monasterio de Oia, SA, inició una nueva fase con el objetivo de reformar y transformar este espacio en un hotel. No obstante, mientras este cambio se efectúa, el público puede continuar visitando la construcción, por lo que las paredes donde figuraban los grafitis se han adaptado para protegerlos y que puedan ser exhibidos bajo un soporte expositivo en cristal.

José María Navlet espera que con la donación de este archivo se haga algo de justicia a la memoria de todas aquellas personas que fallecieron durante la contienda bélica. «Me parece indignante que se conozca y se enseñe tan poco sobre la Guerra Civil y creo que con iniciativas como esta podemos sacar de nuevo a la luz todas las historias que durante tanto tiempo han permanecido escondidas», concluye el fotoperiodista.