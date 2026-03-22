Fernando Santana relata el acoso escolar que sufrió en su libro 'Renacer desde dentro': "El acoso escolar es una lacra que no se ha erradicado"

Fernando Santana (Santa Brígida, 1986) acaba de publicar su primer libro, Renacer desde dentro, un relato sobre el acoso escolar que sufrió desde los 14 años y que lo hizo abandonar su isla natal para encontrar en Tenerife un nuevo hogar. Cantante de profesión, se ha enfrentado durante estos últimos años al reto de dar forma a este libro –que ahora presenta en diferentes centros escolares de Tenerife– y que está más de actualidad que nunca porque, «desgraciadamente, vemos que se trata de una lacra que no se ha erradicado».

¿Qué le llevó a escribir este, su primer libro, cerca de los 40 años?

Todo comenzó con el bullying que sufrí cuando tenía 14 años y que se prolongó durante cuatro años. Pero fue durante la pandemia cuando comencé a escribir. En ese momento, psicológicamente no me encontraba preparado para terminarlo y fue en 2025 cuando tomé de nuevo las riendas del proyecto y lo terminé. Quería que fuera un proyecto diferente, no solo un libro, que fuera accesible para los jóvenes, que fuera fácil de leer y, sobre todo, que su final fuera un punto de luz.

¿Es un libro que funciona para usted como terapia o que tiene como principal objetivo llegar a los jóvenes de hoy en día?

No solo me ha servido como terapia, sino que, con la ayuda de los psicólogos, estamos pudiendo llegar a nuestros lectores a través de las charlas. Sobre todo en un momento como el actual, que es tan necesario.

¿Qué echa en falta en la actualidad en lo referente al acoso escolar?

En primer lugar, se debería erradicar. Pero lo que falta es educación y comunicación. Eso es precisamente lo que trato de transmitir. El núcleo familiar es muy importante pero también hay un trabajo importante por parte de los centros educativos.

¿Qué fue lo que le pasó a usted exactamente cuando tenía 14 años?

En el trayecto hacia el colegio, entre las siete y las ocho de la mañana, mis compañeros me rompían la ropa, me empujaban en charcos, me cortaban el pelo, me pegaban chicles en la cabeza, me ponían contra la pared y me bajaban los pantalones, me te sacaban fotos... Muchas personas lo sabían y se callaban, y otras muchas también escucharon mi versión y no me hicieron caso, salvo una profesora, Mari Casañas. Ella me creyó y por eso le dedico el libro. Me apoyó y fue la que me recomendó que saliera de ese instituto, pero el miedo hizo que yo le ocultara todo eso a mis padres durante mucho tiempo.

¿Por qué tuvo que irse usted del instituto y no expulsaron a los acosadores?

Cuando la dirección del instituto o el tutor no te hace caso, es muy difícil que una simple profesora de Música pueda ayudar a solucionar el problema.

¿Cuándo descubrieron sus padres que era un niño acosado?

Se enteraron cuando yo empecé a suspender las asignaturas. Pasé de ser un estudiante excelente a suspenderlo todo. Los profesores lo achacaron a la rebeldía, porque tenía muchas faltas de asistencia, pero terminé contándoselo a mis padres que han descubierto toda la historia leyendo ahora este libro.

Fernando Santana posa con su libro. / María Pisaca

¿Es ahora más optimista sobre los casos de acoso escolar que se producen? ¿Se ha mejorado en algo?

No hemos avanzado nada. Cuando se publicó este libro, a final de 2025, la Fundación ANAR publicó un informe que desvelaba que el 12,3% de los estudiantes españoles han sufrido acoso escolar o al menos han sido testigos de algún episodio. Es una cifra que crecía respecto al curso anterior. Claramente, esos datos demuestran que la sociedad está fallando, tanto en la educación como en la escucha.

A pesar de lo malo vivido, ahora regresa cada día a aquello, con el libro y las charlas. ¿Ha extraído algo positivo de todo aquello?

Fue un episodio muy malo, pero ahora ha pasado a ser gratificante porque me ha permitido aprender muchísimo. Hay un capítulo, el número nueve, donde lo cuento un poco, porque muestro al Fernando valiente, que pone nombre a todas esas personas.

¿Cómo marcó aquella experiencia su personalidad?

Después de toda la ayuda recibida por parte de psicólogos y psiquiatras he logrado ser un Fernando que sabe lo que quiere y lo que no, que es muy maduro, valiente, que no le tiene miedo a la sociedad ni a nada y que cuando ve una injusticia, salta. Creo que eso es muy importante, que muy pocas personas lo logran pero, cuando lo tienes, ya lo has alcanzado todo en la vida. Por eso considero que he cerrado un círculo personal y estoy muy feliz.

Pero más allá de este libro, su profesión es la de cantante.

La música me ha salvado la vida y tengo la suerte de que profesionalmente me dedico a ello. Actualmente estoy en el musical Canarias 4 Elementos, que dirige Isabel González porque la música es mi pasión y fue un consuelo para mí, mi paño de lágrimas.