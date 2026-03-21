Valeria Castro: «Lo que le pido ahora a la vida es, simplemente, más humanidad»

La cantante palmera Valeria Castro está lista para presentarse, este sábado, en el pabellón Santiago Martín de La Laguna. Se subirá al escenario del recinto deportivo a partir de las 21:00 horas con muchas ganas pero, sobre todo, con «muchísima ilusión». «Siempre lo es volver a mi tierra que tan bien me ha tratado; ahora no puedo pensar en otra cosa que en mostrar todo lo que hemos preparado al público chicharrero».

Castro, que ya estuvo en la Isla la semana pasada con motivo de la celebración de los Premios Dial en el Recinto Ferial, aprovechó esa visita para promocionar una cita que ya tiene prácticamente todo el aforo vendido. «Es un show que hemos preparado con mucho tesón para la tierra. Es la primera vez que traigo un formato así a esta Isla. Tanto en este de Tenerife como en el que tengo previsto para julio en Gran Canaria, presentarme frente a mis paisanos será igual de ilusionante».

La artista solo ha incluido cuatro fechas en gran formato para presentar su último disco, El cuerpo después de todo. Es, sin duda, un nuevo tipo de espectáculo para una intérprete más acostumbrada a las presentaciones más íntimas y cercanas con su audiencia. No es casualidad que dos de esas grandes citas con «más enjundia» tengan lugar precisamente en su tierra.

El primero de esos cuatro grandes conciertos tuvo lugar el pasado mes de enero en el Movistar Arena de Madrid. Con entradas agotadas y en formato sentado, casi 10.000 personas respondieron a la convocatoria musical de la canaria. Uno de los momentos más importantes de la velada fue la aparición de Eva Amaral, que interpretó junto a Valeria la famosa canción El universo sobre mí. Haber incluido a Tenerife y Gran Canaria en esta serie de eventos, continuó explicando la palmera, ha sido una elección personal, meditada y adoptada con mucha conciencia. «Defender mi tierra siempre ha sido una elección hecha muy adrede. ¿Por qué no traer a Canarias algo un poco más especial, con toda la maquinaria y marcar la diferencia? Es algo que nunca había hecho en el Archipiélago».

Castro no ha dejado ni un solo detalle al destino, ha trabajado intensamente con su equipo durante las últimas semanas. La elección del repertorio es, por ejemplo, una de las claves del éxito de un encuentro multitudinario como este. «En cada concierto siempre hay que tener la lupa bien puesta, claro, el objetivo es que sea impresionante», adelantó.

Como ya pasó en Madrid con la aparición de Amaral o las Tanxungueiras, puede que también haya sorpresas esta noche en el Santiago Martín. «Puede ser, puede ser», comenta precavida cuando se le pregunta por alguna posible aparición estelar.

La visita de la palmera a Tenerife llega en un momento muy dulce de su carrera. Tras completar una gira de 82 conciertos con entradas agotadas en teatros de más de diez países con su primer álbum, su segundo trabajo de larga duración –El cuerpo después de todo– ha confirmado a esta joven intérprete en el panorama musical internacional. Producido por el ocho veces ganador del Latin Grammy Carles Campi Campón (Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Vetusta Morla), este disco refleja una clara «maduración artística y personal». En él, la artista de La Palma muestra una versión fuerte y valiente.

Una vez pase por la Isla, continuará su camino por, al menos, otros 17 países . ¿Qué mas se le puede pedir entonces a este 2026? «Pues este año, tanto a mí misma como al público y a la vida en general, lo que yo pido es más humanidad, que sepamos comprender al que tenemos enfrente». Un deseo que va en consonancia con el mensaje que siempre ha transmitido con sus canciones. «No es que me siente a escribir pensando en un objetivo en concreto, lo que quiero es que todo sea honesto, que cuando lo mires de frente lo reconozcas. El de componer es un acto intuitivo», detalla.

Poder emprender ahora una gira por Latinoamérica es otro de los regalos de 2026 para Castro. «En abril vamos a estar por América. Me ilusiona mucho poder llevar este disco, este alma canaria, al otro lado del charco». No en vano, la raíces de los isleños están íntimamente conectadas con las de países como Cuba o Venezuela. «De alguna forma es como imitar ese camino de mis abuelos hacia otros países. Somos muchos los canarios que podemos decir eso de un territorio tan bonito».

Valeria Castro se ha convertido, en apenas unos años, en uno de los talentos canarios con mayor proyección internacional. Su extraordinaria voz, unida a la sensibilidad que demuestra en todas y cada una de sus canciones, le ha valido varios reconocimientos nacionales e internacionales. Un ejemplo son sus dos nominaciones al Latin Grammy, una nominación al Goya, el Premio MIN al Mejor Álbum de Raíz, el Premio ACAEM y la Medalla de Oro de Canarias.

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La cantante palmera también acaba de ganar también el Premio Canarios de la Música 2025 a la Mejor Canción por El borde del mundo. Además, ha colaborado con artistas como Julieta Venegas, Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh, Silvana Estrada, Vetusta Morla, Vicente García y Sílvia Pérez Cruz, consolidándose como una figura imprescindible en la música hispana contemporánea.