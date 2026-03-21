Quevedo se reencuentra con el reggaeton en su nuevo tema ‘Scandic’

Tras el enorme impacto del single Ni borracho, convertido en un auténtico himno canario y consolidado en el Top 50 de las listas de España desde su lanzamiento, el canario Quevedo ha vuelto a publicar música, en este caso, con el single Scandic. Esta canción, que supone su reencuentro con el reggaeton y vuelve a estar plagada de referencias a Canarias, funciona como una declaración de intenciones, capturando la energía de una noche de desenfreno, pasión y adrenalina.

El músico lanzó el tema cerca de la medianoche del jueves y, minutos antes del estreno, conectó en directo a través de Instagram, donde convocó a alrededor de 25.000 personas.

El título de la canción, Scandic, hace referencia al histórico y ya desaparecido local ubicado en el centro comercial Plaza, en Maspalomas, donde se encontraba la mítica discoteca Scandic. Sin embargo, el lanzamiento estuvo acompañado de un videoclip grabado en distintos enclaves naturales de La Palma, tal como anunciaron los vecinos de la isla bonita y adivinaron varios seguidores a través de los teasers compartidos en historias en redes sociales.

Esta pieza audiovisual muestra diversos paisajes La Palma, desde sus entornos volcánicos a sus charcos, acantilados y bosques. Y por supuesto, mucho baile. El videoclip culmina con un mensaje dedicado a la isla y sus vecinos, en el que dice: «por La Palma, la isla bonita y su gente».

La base de Scandic, a cargo de algunos de los productores más reconocibles de la escena como Kiddo, Bdp Music, Gio, Pana YMB, Garabatto y Blvck Reyes, envuelve al oyente en un sonido que conecta directamente con la esencia de sus primeros proyectos, aquellos que lo convirtieron en un referente. Con esta entrega, Quevedo demuestra su profundo dominio del género al integrar elementos de reggaeton clásico que rinden tributo a las raíces del género.

Por su parte, el vídeo relata una historia de amor de verano, cotidiana, sin pretensiones, mostrando cada una de las actividades típicas de un día de verano, Pedro no solo cuenta una historia de amor romántica, sino de amor a su tierra, a la vida y a sus islas. Esta sensibilidad no es nueva: Quevedo la deja ver, de forma constante, en cada una de sus creaciones.

Presentado junto a su círculo más cercano durante la cabalgata de los carnavales de Gran Canaria, el artista calienta motores con un tema pensado para la pista. Con Scandic, Quevedo vuelve a sus orígenes en la música urbana que lo posicionó como referente global, entregando un track pegadizo, contagioso y diseñado para convertirse en banda sonora de discotecas y festivales el próximo verano.