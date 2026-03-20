El Peñón Fest trae el primer concierto de Amaia en Canarias

Amaia aterriza en Canarias por primera vez y actuará en la novena edición del Tenerife Peñón Fest como cabeza de cartel. Su actuación, prevista para el 24 de octubre, servirá de presentación de su álbum Si abro los ojos no es real, en directo, en el aparcamiento del Palmétum de Santa Cruz de Tenerife. Este trabajo ha consolidado su evolución artística y su posición como una de las voces más singulares y respetadas de la escena nacional. Además, el festival reunirá ese día a Carlos Sadness, La La Love You y Melifluo. Para la jornada previa está prevista la actuación de Loquillo, Pignoise, Maika Makovski, Biznaga y Postcode.

Las entradas están disponibles en www.tenerifepenonfest.es y Tomaticket. La novena edición del Tenerife Peñón Fest ofrecerá más horas de música, mayor oferta gastronómica en la zona de foodtrucks internacionales y un recinto ampliado, además de mantener su compromiso de aunar entretenimiento, ocio, gastronomía, atracciones y un sólido enfoque en accesibilidad y responsabilidad medioambiental.

El paso de Amaia por Canarias forma parte de su gira nacional Arenas 2026, que también llevará a la cantante y compositora a los escenarios del Palau Sant Jordi, Bizkaia Arena o el Festival Rio Babel de Madrid. Su llegada a Canarias supone una oportunidad única para el público del Archipiélago, que podrá disfrutar por primera vez de su directo, caracterizado por su sensibilidad, personalidad escénica y una conexión muy especial con el público.

Desde su salto al ojo público, en 2017, gracias a Operación Triunfo, Amaia se ha consolidado como una de las artistas clave de su generación, combinando éxito de crítica y público, presencia en los principales festivales del país y una identidad artística propia que la diferencia dentro del circuito independiente. Gracias a su naturalidad, cercanía versatilidad y creatividad continúa impulsando propuestas musicales que destacan por sus marcadas señas de identidad y un color vocal fácilmente reconocible.

El Tenerife Peñón Fest también contará con la actuación del icono del rock español Loquillo, quien será el protagonista de la primera jornada de la cita musical. Esta será la única parada del artista en el Archipiélago dentro de su gira Corazones Legendarios. El regreso del artista tiene un carácter especialmente destacado: Loquillo vuelve a Canarias cinco años después de su última visita.

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