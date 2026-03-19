Música
El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, ingresado en un hospital de Buenos Aires
Young, de 69 años, que según DF Entertainment se encuentra en "bien y de buen ánimo", ingresó al Sanatorio Mater Dei a pocos días del comienzo de la serie de conciertos que el conjunto ofrecerá en la capital argentina
EFE
El guitarrista de la banda australiana de rock AC/DC, Stevie Young, fue ingresado este jueves en un hospital de Buenos Aires para someterse a una serie de estudios médicos tras padecer un malestar físico, según expresó en un comunicado la empresa promotora DF Entertainment.
Young, de 69 años, que según DF Entertainment se encuentra en "bien y de buen ánimo", ingresó al Sanatorio Mater Dei a pocos días del comienzo de la serie de conciertos que el conjunto ofrecerá en la capital argentina los días 23, 27 y 31 de marzo en el estadio 'Monumental' del club River Plate.
"Al llegar a Buenos Aires, el miembro de AC/DC Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios", expresó el comunicado.
De momento, la empresa promotora descartó complicaciones para los conciertos: "Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes".
El guitarrista es sobrino de Angus y Malcolm Young, miembros fundadores de AC/DC, e ingresó a la banda en 2014 para reemplazar a Malcolm, quien se retiró de la actividad musical por problemas físicos.
La banda agotó tres fechas completas en el estadio más grande de Argentina como parte de su gira mundial 'Power Up'.
- El Puerto de Santa Cruz de Tenerife prevé una avalancha de buques en la Isla por la guerra de Irán
- Hacienda abre mañana la web para consultar los datos fiscales de la Declaración de la Renta 2026 para todos los contribuyentes canarios
- Lo peor de borrasca Therese llega el jueves a Tenerife, según la Aemet: más viento, agua en los barrancos y nevadas copiosas
- Nuevas viviendas, aceras más grandes y aparcamientos para el entorno del puente Zurita, en Santa Cruz de Tenerife
- Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife
- Los servicios sociales de Canarias atienden a uno de cada cinco isleños, pero solo el 9% conoce el catálogo de ayudas
- El Gobierno canario rechaza la concesión de la piscina de Los Silos
- Santa Cruz de Tenerife licita la urbanización de una de sus últimas calles de tierra