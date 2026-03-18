El festival Mundo Japón amplía su oferta con artes marciales de Corea, Filipinas y Tailandia en La Laguna

La cuarta edición del festival Mundo Japóntrae consigo una muestra de la cultura asiática a San Cristóbal de La Laguna. Dará comienzo este miércoles 18 de marzo, extendiéndose hasta el domingo 22. Los escenarios que acogerán las iniciativas previstas dentro de la programación serán: la Casa Anchieta, el Teatro Leal, la Plaza del Adelantado y el Casino de La Laguna. Durante estos cinco días de actividades los asistentes disfrutarán de talleres de cocina, exhibiciones deportivas, exposiciones de arte, cine y conciertos, entre otros. Se podrán visitar además las exposiciones de armadura samurái Guerreros de japón feudal: Samuráis y Ninjas y de arte manga.

Este 2026, Mundo Japón amplía su iniciativa incluyendo las disciplinas deportivas de Corea, Filipinas o Tailandia. Son ocho las artes marciales que se presentarán en la jornada del domingo: Judo, Karate, Muay Thai, Taekwondo, Eskrima, Bujinkan, Aikido y Kendo. Cada 35 minutos los espectadores podrán disfrutar de una nueva representación deportiva. Para el concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, Adrián Castillo, este evento ya está más que consolidado dentro de la agenda cultural lagunera, "año tras año traen propuestas nuevas y enriquecedoras para los aficionados de esta cultura", añadió.

Programa

El jueves 19 de marzo tendrá lugar la primera jornada del evento, compuesta por un taller de bonsái, a partir de las 17:00 horas en la Casa Anchieta. Continúa un taller de shiatsu a las 18:00 horas, además de una mesa redonda protagonizada por canarios que han vivido en Japón, que contarán su experiencia y testimonio ante los asistentes. El día llegará a su fin tras una sesión de cine japonés, con la proyección de la película Los Niños del Lobo a las 20:00 horas. "Las actividades se llevarán a cabo siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan", afirmó Tomás López-Perea, director del evento. Por otro lado, explicó que en el caso de no poder llevar a cabo alguna de las actividades, se reestructurarán en el resto de las jornadas del evento.

El tercer día comenzará con la tradicional ceremonia del té a las 17:00 horas y le seguirá un taller de kimono a las 18:00 horas. A continuación, en esta edición han incluido el taller Vuelta al cuerpo a través del movimiento y la respiración, a las 19:00 horas. Para finalizar la jornada, se llevará a cabo otra sesión de cine japonés con la proyección de la película Millennium Actress a las 20:00 horas. Todas las actividades del día tendrán lugar en la Casa Anchieta.

Más actividades

El festival cultural continuará el sábado 21, comenzando con un taller familiar de origami a las 10:00 horas. A su vez, en el Casino de La Laguna, se dearrollará un taller de cocina japonesa. "Las entradas para los diferentes talleres se agotaron en cuestión de minutos, es un honor saber lo predispuesto que está el público a participar", añadió López-Perea. Una hora más tarde comenzará el taller de shodo y, de 12:00 a 14:00 horas, se llevará a cabo el photocall de Kimonos en la Casa Anchieta. Por otro lado, a la misma hora comenzará el taller manga, también en la Casa Anchieta.

Este año han incluido un karaoke tanto de J-Pop como de K-Pop, que, pese a ser íntegramente coreano, la organización ha decidido darle visibilidad por su gran popularidad. A continuación, Satomi Morimoto cerrará el día con un concierto en el Teatro Leal a las 20:00 horas. "Cualquier cambio en la programación debido a la borrasca Therese será anunciado de inmediato en nuestras redes sociales", concluyó el director.