Fimucité aterriza en Roma con su veinte aniversario

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, Fimucité, suma una nueva parada internacional en el año de su 20º aniversario con su participación en la quinta edición del Festival de Música de Cine de Roma (Roma FMF), que se celebra hasta el domingo en la capital italiana. En este marco, Fimucité y Tenerife se promocionarán a través de la proyección del anuncio oficial que evoca las dos décadas de historia del festival en dos de los escenarios neurálgicos del Roma FMF: el Forum Theatre y el Auditorium Conciliazione.

La programación del Roma Film Music Festival volverá a acoger sus ya tradicionales encuentros profesionales en torno a la música para el audiovisual, las Film Music Talks comisariadas por los especialistas Massimo Privitera y Marco Patrignani. En este contexto, el fundador y director de Fimucité, el compositor y director de orquesta Diego Navarro, participará el jueves en un encuentro sobre música de cine junto a Patrignani y Agata Grabowiecka, directora artística del Festival de Música de Cine de Cracovia.

Fimucité mantiene así una colaboración internacional estrecha y sostenida con el Roma Film Music Festival y el de Cracovia, un trabajo en red que contribuye a posicionar a Tenerife como un referente cultural de primer nivel y como escenario estratégico para la celebración de grandes citas musicales vinculadas al séptimo arte. Esta presencia en Roma consolida, además, la proyección exterior del festival en el arranque de un año especialmente significativo, en el que la cita tinerfeña celebrará su vigésima edición, del 3 al 19 de julio, con una programación que convertirá a la Isla en epicentro mundial de la música para el cine.

La participación en eventos internacionales como el Roma FMF refuerza el papel de Fimucité como embajador global de la música de cine, uniendo la cultura tinerfeña con la italiana mediante el diálogo entre creadores, programadores y público especializado. De esta forma, el festival continúa ampliando su red de alianzas y su impacto más allá de Canarias, proyectando la imagen de Tenerife como destino cultural y turístico de excelencia.