Sofia Esparza: «La ópera y el ballet están más vivos que nunca»

Sofía Esparza es una joven soprano pamplonesa que mañana asume el reto de estrenar el nuevo título de Ópera de Tenerife: Roméo et Juliette, de Charles Gounod. La Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife acogerá, a partir de las 19:30 horas, la primera función de un espectáculo que volverá a ponerse en escena el martes 17, el jueves 19 y el sábado 21.

La intérprete, que compartirá escenario con el tinerfeño Airam Hernández -que asume el rol de Roméo-, asegura sentirse prácticamente «en casa» en la Isla. No en vano, participó en el programa de Ópera Studio de la institución insular en 2019 y, desde entonces, siempre ha vuelto al Auditorio. «Siempre digo que yo empecé aquí, que a partir de mi paso por esta Isla todo despegó. Aquella experiencia me hizo sentir como si Tenerife fuera, al menos, un poco mi hogar».

Los ensayos en la Isla arrancaron hace aproximadamente un mes y la producción contará, además, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, el Coro Titular Ópera de Tenerife-Intermezzo y un cuerpo de baile del Centro Internacional de Danza Tenerife. No obstante, Esparza se muestra encantada de poder pasar estas semanas en compañía de sus compañeros de elenco. «Tenerife es como un paraíso», insiste.

Por su parte, el brasileño André Heller-Lopes se ha puesto al frente de la dirección de escena con una propuesta que trasladará al público a un teatro parisino del siglo XIX plagado de balcones dorados. Incluyendo el indispensable de Juliette, un papel que Esparza debutó hace tres años en La Coruña. «Por eso tengo la tranquilidad de conocerlo, de haberlo vivido, de saber cuáles son sus partes más exigentes».

Pero, ¿qué es lo más complicado de ponerse en la piel de este personaje universal? «Sobre todo mantener la tensión dramática durante toda la obra sin pasarme de energía. Justamente hacia el final hay un aria preciosa y muy exigente que es la del veneno. Hay que tener mucha energía al llegar a ese punto. Hay que saber dosificarse».

Además de Airam Hernández como Roméo Montaigu y Sofía Esparza como Juliette Capulet, esta nueva producción de Ópera de Tenerife contará con las voces solistas del bajo-barítono Simón Orfila, que será Frère Laurent, el barítono Fernando Campero como Mercutio, la mezzosoprano Christina Campsall como Stéphano y la también mezzosoprano Belén Elvira como Gertrude. Completan el elenco el barítono Anton Keremidtchiev como el Compte Capulet, el tenor Mario Bahg como Tybalt, el tenor Manuel Gómez Ruiz como Benvolio, el bajo Guillermo Montecino como Grégorio, el barítono Romanas Kudriašovas como Pâris y el bajo-barítono Mikhail Biryukov como Le Duc di Verona. La dirección musical corre a cargo de José Luis Gómez, quien llevará la batuta de la Sinfónica, mientras que el coro se pondrá a las órdenes de Miguel Ángel Arqued.

Mientras, la vocalista habló también de la importancia de la preparación física a la hora de abordar un estreno operístico como el que afrontará mañana. «Este tipo de papeles, con tantas funciones seguidas, exigen mucho también a ese nivel. Por eso me gusta tanto el deporte».

Justo hace una semana, unas polémicas declaraciones del conocido actor Timothée Chalamet tildando a la ópera y al ballet como «algo muerto» se hicieron virales y provocaron la respuesta de artistas de todo el planeta. Esparza considera que «dentro de lo desafortunadas que fueron esas declaraciones, me quedo con lo bonita que ha sido la respuesta de muchos teatros y personalidades dentro de la ópera y el ballet. Se han puesto de acuerdo para decir que esto que hacemos no está muerto, está más vivo que nunca y despierta sensibilidades y emociones», aseguró.

Las entradas para Roméo et Juliette se pueden adquirir en www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para, entre otros, menores de 30 años, estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.

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Asimismo, el Cabildo ha puesto en marcha por segunda temporada consecutiva la Lanzadera Ópera, ofreciendo transporte gratuito con dos guaguas de Titsa, que partirán desde Adeje y Buenavista, con el Auditorio de Tenerife como destino para todas las funciones.