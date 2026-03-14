El segundo de Macaca Radiata

Es una de las dialécticas habituales de la música popular: ¿Beatles o Rolling Stones? También es un debate en el seno de Macaca Radiata. Si tiramos del tópico, entre Sonia Martell y Jorge Pérez, integrantes del dúo palmero, ¿quién creen que tira para cada lado? ¿Y más si les digo que Jorge es guitarra y Sonia, pianista? Pues no, es al revés del pensamiento básico: Jorge es de Beatles; Sonia, de Rolling (como solemos llamar en España a los Stones).

Dos palmeros que habían coincidido en una clase del instituto palmero hacía años, detalle que ninguno de ellos recordaba. Aunque el proyecto se inicia lejos: en Madrid. «Nosotros llevábamos ya unos años en Madrid con la idea de la música entre ceja y ceja. Y una noche de fiesta en Malasaña, por medio de varios amigos en común, nos cruzamos. A los pocos días de ese encuentro quedamos para tocar y enseñarnos nuestras canciones. Ahí nos dimos cuenta de que conectábamos y sobre todo, de que compartíamos una inquietud artística enorme», responden al alimón vía correo electrónico.

Empieza una andadura que desemboca en Revolución, su segundo disco, que acaban de lanzar; una muestra más de la colorista concepción musical del dúo. Podríamos decir que hacen pop, pero incluso un término tan amplio se queda corto: «A veces nos da la sensación de que a las bandas se nos exige tener la etiqueta pegada a la frente, y eso nos parece abrumador y poco artesanal. De hecho, cuando nos preguntan que qué música hacemos, siempre nos quedamos un poco en blanco».

Esa visión la recoge un disco que, una vez más en la vida de Macaca Radiata, está marcado por su isla natal (curiosamente, su primer concierto lo dieron en el madrileño Café La Palma): «Hay algo que nos gusta mucho de este disco y es que todos los músicos que participan en él son canarios. Rober (palmero e integrante de Los Vinagres) fue el productor del disco y grabó las baterías, Abel (también Vinagre) grabó los bajos. Alba Aceytuno hizo los arreglos de vientos en Ese fuego y grabó los saxos. Nandy Martel (tío de Sonia) se encargó de los arreglos de cuerdas en Como aquellas cosas y no podía haber quedado mejor. Es uno de los músicos a los que más admiramos y que participe en nuestro disco tiene un valor enorme para nosotros».

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Queda ahora el punto de plasmar todo eso en directo: «Vamos a tratar de que la experiencia sonora que siente el oyente al escuchar el disco sea parecida al directo, no similar, porque luego siempre hay sorpresas, adaptaciones… En el cara a cara, las emociones están más a flor de piel y eso forma parte del juego». Atentos a sus redes sociales donde irán adelantando las fechas.