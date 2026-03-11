Tres años de retraso en el pago de premios de MiradasDoc

Más de dos años después, el Ayuntamiento de Guía de Isora ha dejado pendiente de abono los premios económicos correspondientes a las ediciones de 2022, 2023 y 2024 del Festival MiradasDoc. La Diputación del Común requiere ahora un informe inmediato a la Corporación municipal después de que el cineasta David Baute, ganador de un Premio Goya y director del festival durante varios años, haya trasladado su preocupación por el alcance de esta situación. Este impago afecta a personas y proyectos galardonados y no solo perjudica a quienes resultaron premiados, sino que proyecta una imagen muy negativa de Canarias en el ámbito cultural internacional.

La Diputación del Común ha recibido en los últimos tiempos diferentes quejas de premiados en el festival que denuncian no haber recibido las cuantías económicas comprometidas en las bases de la convocatoria. El importe pendiente asciende a 47.500 euros. Los afectados intentaron durante meses resolver la situación por la vía del diálogo; sin embargo, tras no obtener una solución, formalizaron una reclamación formal el 29 de noviembre de 2024 que, a día de hoy, siguen sin recibir respuesta.

La Diputación del Común solicitó informe al Ayuntamiento en noviembre, reiteró su petición en enero y, ante la falta de contestación, ha remitido además un recordatorio del deber legal de colaborar con la institución. El requerimiento pide al Consistorio que explique el estado de los pagos, las razones por las que no se han abonado los premios, si existe alguna incidencia presupuestaria o administrativa y qué comunicaciones se han mantenido con las personas afectadas.

La diputada del Común, Lola Padrón, subraya que el problema no se limita al impago de premios, sino también a la ausencia de respuesta administrativa durante meses. «No se puede premiar a personas y proyectos en una convocatoria pública y después dejar pasar los meses, e incluso los años, sin abonar las cantidades comprometidas ni ofrecer una explicación formal. Esa falta de respuesta genera indefensión y vulnera el derecho de la ciudadanía a obtener una contestación expresa de la administración», señala.

La institución advierte que el silencio del Ayuntamiento agrava el problema, porque impide a las personas afectadas conocer los motivos del impago y, en su caso, defenderse jurídicamente frente a esa decisión. «Cuando una administración no resuelve ni motiva su actuación, coloca a la ciudadanía en una situación de indefensión. No saber por qué no se paga también es una forma de desprotección administrativa», insiste la diputada.

Por su parte, el cineasta David Baute explica que «los premios del festival formaban parte de las bases del certamen y de los compromisos adquiridos con quienes participaron. Cuando eso no se cumple, se perjudica a las personas premiadas y se genera una preocupación lógica en todo el sector audiovisual». Destaca, además, el impacto que estos hechos tienen fuera de Canarias: «MiradasDoc ha sido un festival con proyección internacional. Muchas de las personas premiadas, invitadas o vinculadas al certamen participan también en otros festivales y circuitos culturales. Cuando desde fuera se percibe que no se pagan los premios comprometidos, la imagen que se proyecta de las Islas es muy negativa».

En las ediciones afectadas figuran premios económicos otorgados públicamente a documentales, óperas primas, cortometrajes documentales, documentales españoles y proyectos de pitching. Solo en 2022 y 2023 quedaron pendientes 19.000 euros en cada edición. En 2024, la cantidad pendiente asciende a 9.500 euros. La Diputación del Común insiste en que la solución debe pasar, en primer lugar, por una respuesta clara del Ayuntamiento de Guía de Isora y por el cumplimiento de sus obligaciones administrativas. Si el Consistorio persiste en no colaborar, la institución continuará actuando conforme a los mecanismos previstos legalmente ante situaciones de falta de respuesta u obstrucción a su labor.