Los Quirino anuncian las 27 obras que compiten en su novena edición

Un total de 27 obras con participación de siete países diferentes competirán en la novena edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana, cuyos ganadores se conocerán el 17 de abril en una ceremonia que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife. Seleccionadas entre 265 candidaturas, las obras nominadas aspiran a alzarse con el galardón en alguna de las siete categorías principales –Largometraje, Serie, Cortometraje, Cortometraje de escuela, Obra de encargo, Animación de videojuego y Videoclip–, así como en una o más de las tres categorías técnicas: Desarrollo visual, Diseño de animación y Diseño de sonido y música original.

España y Portugal lideran la lista de nominados con once y siete obras. Esta selección confirma, así, el buen momento que atraviesa la animación en la Península. Al otro lado del Atlántico, Argentina y Brasil encabezan la representación latinoamericana con seis y cuatro títulos, respectivamente, seguidos por Colombia y México, con dos obras cada uno, y Chile con una.

Cuatro obras competirán por el premio a Mejor largometraje, incluyendo dos españolas. Decorado es el cuarto filme del director gallego Alberto Vázquez, que la pasada semana se hizo con el Goya a Mejor película de animación. Se trata de una sátira que adapta libremente el cortometraje homónimo galardonado con el Premio Quirino al Mejor cortometraje en 2018. También compite Olivia y el terremoto invisible, de Irene Iborra, un drama animado en stop-motion protagonizado por una niña de 12 años que, tras el derrumbe de su entorno familiar, debe reconstruirse y afrontar los terremotos emocionales que sacuden su mundo. Coração das Trevas es, por su parte, la ópera prima de Rogério Nunes que se presenta como una reinterpretación de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad ambientada en un Río de Janeiro futurista. Por último, Soy Frankelda, de Arturo y Roy Ambriz, es el primer largometraje mexicano en stop-motion, que superó los 800 mil espectadores en salas del país.

Entre las candidatas a Mejor serie figuran la brasileña Tainá e os Guardiões da Amazônia, dirigida por Natália Freitas, quien ya ganó este premio en 2020, y la española Pocoyó de Guillermo García Carsí, que compite con su sexta entrega después de haber sido finalista en la primera edición de los premios. La selección se completa con la colombiana Hay algo detrás de ti de Julián Gómez Reyes, protagonizada por una astuta y enigmática gata negra, y la mexicana Mujeres con hombreras, de Gonzalo Córdova, una comedia en stop-motion para público adulto.

La animación portuguesa destaca en la categoría Mejor cortometraje con Porque Hoje é Sábado, de Alice Eça Guimarães, y Cão Sozinho, cuya directora Marta Reis Andrade transforma una vivencia personal en una fábula de realismo mágico sobre la soledad y la reconexión familiar. La lista de nominados se completa con el español El Fantasma de la Quinta, de James A. Castillo, un cortometraje de terror; y el argentino Luz Diabla, un thriller psicológico codirigido entre Gervasio Canda, Paula Boffo y Patricio Plaza.

Ahora, el jurado internacional encargado de elegir a los ganadores está integrado por el animador, director y productor brasileño Cesar Cabral; la irlandesa Moe Honan, fundadora y directora ejecutiva de Moetion Films; la filipina Marlyn Montano, directora ejecutiva de PlayLab Animation Studio y TeamApp; la colombiano-estadounidense Martha Sepúlveda, ejecutiva senior de desarrollo en CAKE Entertainment; y el croata Krešimir Zubčić, supervisor de adquisiciones y programación de contenidos animados en HRT.