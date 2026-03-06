La dificultad de ser mujer en la música: romper el molde de 'chicas que hacen canciones'.

Leire Martínez, Zahara, Vicco, Alice Wonder, Ainhoa Buitrago y Aldhara se han reunido en una charla este viernes para compartir sus experiencias en la industria de la música y las dificultades que se han encontrado por ser mujer.

En el encuentro, moderado por Martínez y organizado con motivo del Día de la Mujer, las invitadas han puesto de manifiesto la falta de ejemplos musicales femeninos en sus inicios como artistas: "Mis referentes eran Joaquín Sabina, Serrat, Aute...", ha enumerado Zahara, quien ha explicado que durante años le costó encontrar modelos femeninos que escribieran y defendieran sus propias canciones.

"Daba igual la música que yo hiciera, simplemente por ser mujer ya estaba en la categoría 'chicas que hacen canciones con una guitarra'", ha lamentado Zahara.

Ainhoa Buitrago ha denunciado, por otro lado, que en algunos momentos se le planteó "no ser tan específica" en sus canciones dirigidas a mujeres e incluso cambiar el género al que se refería, aunque ha celebrado que "ha habido un montón de artistas que han abierto muchísimo camino" en este aspecto.

Su relación con las discográficas

Las ponentes han estado de acuerdo en que son ellas las que tienen la última palabra en sus proyectos, pero Alice Wonder ha puntualizado que en muchas ocasiones se "sentía súper culpable por los gustos y las decisiones que quería tomar".

"Esto tiene que ver con ser mujer claramente. Decisiones que a otro ni le toserían encima, yo tengo que repetirlas 10 veces", ha comparado.

En este sentido, Leire Martínez ha resaltado la necesidad de "aprender que darte tu lugar no va de la mano de ir contra alguien o por encima de alguien".

Asimismo, Zahara ha reclamado que en sus inicios sufría "una manipulación brutal" por las discográficas para transformar su proyecto en "algo que ya había funcionado", lo que la llevó a sentirse "vulnerable, frágil, incapaz de imponerme". Incluso ha compartido que el videoclip de su canción más conocida, 'Con las ganas', estuvo guardado durante un año porque, según el sello discográfico, "no salía guapa".

Por su parte, Aldhara ha reconocido que resulta difícil "romper moldes, hacerme sonar", y confiesa que procura educarse "para tener el mayor conocimiento posible"; una formación que, según Ainhoa Buitrago, no se esperaría de un hombre.

Zahara ha criticado la "falta de transparencia" en los contratos y las negociaciones, ya que a ella en su primer sello incluso le recomendaron no tener mánager; y Vicco ha ejemplificado que ni siquiera sabe "cuánto le cuesta mi proyecto a la discográfica".

Buitrago ha apuntado que las compañías se benefician de esta falta de información: "A la mínima que pides alguna explicación o quieres entender los presupuestos o que algo cambie, eres una tía con la que es difícil currar, eres una artista que da mucho por saco, eres muy pesada", ha afirmado.

Las artistas también han reclamado las presiones que existen en la industria para encajar en los cánones estéticos, "como en el instituto", ha comparado Vicco, ante lo que Alice Wonder ha señalado que "la imagen de la mujer es más limitante" en la industria musical.

"Hay pocos proyectos arriba del todo que no estén cortados por el mismo patrón", ha declarado Wonder, y ha planteado que "es momento de traer nuevos colores a la escena femenina".