Álvaro Díaz, responsable del programa ‘Qué pasó en lo vuestro’: «La vocación de confidente de la radio no la tiene ningún otro medio»

¿Siempre tuvo claro que se dedicaría a la radio?

La elegí casi como un hobby. Desde pequeñito, en mi casa se escuchaba mucho la radio, más incluso de lo que veíamos la televisión. Para mí siempre ha sido como un nexo de comunicación dentro del hogar, es algo que formaba parte de nuestra casa. De hecho, siendo pequeño yo ya hacía radio con mis hermanas en casa. Siempre lo vi con naturalidad y no me lo imaginé como un trabajo.

Lo veía más como una diversión...

Sí, exacto.

¿Puede ahora entonces confirmar que trabajar en la radio es tan divertido como usted se imaginaba de pequeño?

Es divertido, divertidísimo, pero solo visto con los años, porque también es muy serio. Al final, ese hobby se ha convertido en un trabajo con todo lo que conlleva, que son muchas responsabilidades. La radio tiene una labor social, como es el caso de mi programa. Escuchamos a la gente que está sola, a la gente y que necesita compañía. La radio ha pasado de ser un juego a ser algo un poco más serio.

La radio hace compañía y creo que eso es lo que ha garantizado su buena salud...

La radio es compañía de toda la vida. Si tú cierras los ojos y te imaginas a alguien escuchando la radio, te la imaginas siempre como alguien cercano. Más ahora que la llevamos en el móvil y la podemos escuchar en cualquier lado con nuestros cascos, sin molestias.

Pese a la irrupción de las redes sociales, la radio sigue siendo la confidente para muchas personas. Un claro ejemplo es su programa, Qué paso en lo vuestro. Los oyentes que llaman se sinceran completamente.

Sí, y lo digo con todo el cariño y respeto del mundo, la vocación de confidente que tiene la radio no la tiene ningún otro medio de comunicación. Y esa confianza va a perdurar por muchísimos años, la radio se reinventará pero evidentemente ese papel quedará de por vida. Siempre vamos a necesitar a un confidente.

Usted estuvo un tiempo trabajando y viviendo aquí en Canarias, ¿verdad?

Sí, entre 2023 y 2024. Vine por motivos familiares. Al principio me dio un poco de vértigo el cambio. Luego te das cuenta de la verdadera distancia que nos separa, la física y la horaria. Me gustaría poner eso en valor: tenemos que cuidar a nuestras Canarias porque están lejos y tenemos que sentirlas muy cerquita. Pese al vértigo inicial debo decir que fui el hombre más feliz del mundo visitando las ocho islas.

También es un asiduo a las ceremonias de entrega de los Premios Dial.

Bueno, sí, de toda la vida. He ido a la ceremonia desde que trabajo en Dial. Es decir, llevo como 25 años de los 30 años se llevan entregando estos premios. Creo que se han convertido en algo tan de Tenerife como lo puede ser la música en castellano para la propia Cadena Dial, es como su sello. La verdad que me siento feliz cada vez que llegan los Premios Dial porque estoy encantado de reencontrarme con la gente en Tenerife y de visitar la Isla en esa época del año en la que allí ya arranca la primavera.

Noticias relacionadas

¿Cómo es la trastienda de esa gala?

Es todo tan divertido como parece desde fuera, sobre todo por la interacción con tantísimos artistas. Cuando acaba la gala o al día siguiente, cuando regresamos en avión a Madrid , siempre comentamos las cosas que han ocurrido. Tú puedes tener la imagen de una gala de alto nivel , del estrés que eso implica y de la posibilidad de que haya malos rollos. Pero al contrario, la gente está muy unida siempre. De ahí salen duetos, canciones, colaboraciones y alguna pareja también.