Felo Monzón, protagonista canario en la apertura de ARCO

El artista Felo Monzón (1910-1989) fue ayer uno de los protagonistas en la inauguración de ARCOmadrid 2026, una de las principales ferias internacionales de arte. El encuentro se celebra hasta el domingo en IFEMA Madrid.

Este desembarco de arte canario en Madrid llega de la mano de la Fundación CajaCanarias, que por primera vez en su historia acude al encuentro y ha ocupado su stand 9D31 del pabellón 9 con una impresionante pieza del genial pintor indigenista nacido en Gran Canaria: Tres campesinas canarias.

CajaCanarias llamó la atención con su stand de doce metros cuadrados en el espacio que ARCO dedica, precisamente, a los Espacios Culturales. De hecho, durante la jornada de inauguración recibió visitas destacadas como la del artista catalán Jaume Plensa, Premio Nacional de Artes Plásticas y uno de los escultores españoles más reconocidos a nivel internacional. También visitaron este espacio la creadora tinerfeña Carmen Cologan y la presidenta de la Fundación Chirino, Marta Chirino. Asimismo, muchos canarios en Madrid aprovecharon la ocasión para ver en persona esta impresionante obra de Felo Monzón.

Otra de las entidades canarias presentes en esta edición de ARCOmadrid es ITGallery. Esta empresa, radicada en Las Palmas de Gran Canaria, está especializada en el desarrollo de software para galerías y gestores de colecciones de arte.

Mientras, la Fundación CajaCanarias viajó hasta Madrid para, entre otros objetivos, mostrar su compromiso con la conservación y difusión del patrimonio artístico canario. No en vano gestiona la mejor colección de arte del Archipiélago. «La participación en ARCO permitirá a la entidad poner en valor su colección y sus premios, que son el principal motor de su labor en el ámbito de la creación artística. Esos galardones, junto al programa expositivo anual desarrollado en sus distintos Espacios Culturales, reflejan una firme apuesta por el impulso del talento y la proyección de los creadores del Archipiélago», explicaron.

Mientras, la directora de ARCOmadrid, Maribel López, fue la encargada de inaugurar ayer este mercado internacional de arte donde se alojan obras, indicó, que están relacionadas con el arte del presente y aportan esperanza. Así lo explicó —tal y como recoge Europa Press— en la sala Guest Lounge, creada a partir de la madera quemada de los bosques incendiados este verano en Orense. «El arte que hay aquí es un arte del presente, es un arte que los coleccionistas compran por pasión. El arte aporta esa idea de esperanza y posibilidad», afirmó López. «Celebramos 45 años de historia, una trayectoria larga que trabajamos para mantener muy viva y para que el interés de visitantes y coleccionistas se vea alimentado por contenidos durante todo el año».

En esta 45 edición de ARCOmadrid habrá un total de 211 galerías de 30 países —tres menos que el año anterior—, de las que 175 galerías formarán parte del Programa General, sumándose a ellas las secciones comisariadas: ARCO2045: el futuro, por ahora, con 17 galerías; Opening. Nuevas Galerías, con 19, y Perfiles. Arte latinoamericano, con 12 galerías.

«Hay una representación de todas las épocas, desde vanguardias artísticas hasta los artistas más jóvenes de muchos países. Cuando muchas veces me preguntan por las novedades siempre digo que cada obra junto a otra es la novedad. Cada galería piensa con sus artistas cómo va a presentar sus stands, y eso es lo más increíble que aquí ocurre», concluyó.