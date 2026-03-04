Fallecimiento
La Reina Letizia, políticos y periodistas despiden a Fernando Ónega, "artesano" y extraordinario periodista
La capilla ardiente en Madrid reúne a políticos y periodistas que recuerdan al veterano comunicador como un referente de la radio y un “maestro del periodismo”
Europa Press
La Reina Letizia, políticos y periodistas han acudido este miércoles a despedir a Fernando Ónega, fallecido este martes a los 78 años, de quien han destacado su independencia profesional. En declaraciones a los periodistas, Letizia ha afirmado que Fernando Ónega era "inalcanzable" para los estudiantes de periodismo de su promoción. "Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida porque la radio ha estado en mi casa toda la vida", ha afirmado.
La Reina ha contado que después conoció a su hija Sonsoles. "Tiene todo el sentido venir a honrar hoy a Fernando Ónega porque vengo a darle un abrazo a mi amiga y porque es una manera de reconocer una profesión, el periodismo; un medio, la radio; y a un profesional artesano, que es Fernando Ónega", ha asegurado.
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha dicho que es un "extraordinario" periodista, "absolutamente independiente" y "muy respetado" por la profesión. "Ojalá mucha gente lo siga", ha afirmado. "He venido a darle el último adiós", ha contado a los periodistas a la salida de la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia en Madrid. El expresidente ha dicho que es "un gallego de pro" y con el que ha tratado "mucho".
Rajoy ha asegurado que Ónega "lo ha sido todo" como periodista. "No hay nada por donde no haya pasado", ha declarado el expresidente, que desea que mucha gente lo siga porque será "bueno para el periodismo" y para España.
Igualmente, el exjefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, lo ha definido como "un profesor" y un "maestro del periodismo". Así lo ha explicado en declaraciones a la prensa a la salida de la capilla ardiente en la Casa de Galicia en Madrid. "Creo que es un personaje irrepetible", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que permanecerá tanto en la memoria de la profesión como de sus amigos.
Asimismo, Aza ha resaltado que era "maravilloso" y le da "muchísima pena" su pérdida. Ha agradecido la labor que ha hecho, "por poner sentido común", información objetiva y humor. Por su parte, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez ha dicho que ha sido un "hombre comprometido con la participación social activa", a quien ha transmitido su gratitud y admiración, un reto para los periodistas.
Además, la titular de la cartera de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado "como abordaba siempre, con esa elegancia, los temas", con "rigor" y "seriedad". "Gratitud, recuerdo y respeto", ha trasladado Saiz. A la capilla ardiente se han acercado colegas de profesión como Iñaki Gabilondo, Lorenzo Milá, Joaquín Prat, Carlos Alsina o Joaquín Prat.
- El último aliento de la borrasca Regina en Canarias agravará este miércoles el temporal marítimo
- Ni zona deportiva ni espacio de ocio: se confirma que el cuartel del Cristo va camino de un centro sociosanitario
- Una pausa en la actividad sísmica del Teide: ¿qué dicen los expertos sobre el volcán canario?
- Se va a enterar del número de placa con la multa que le voy a poner': una vecina de Santa Cruz de Tenerife denuncia el trato recibido por un policía local
- Detienen en una guagua en Tenerife a un hombre con órdenes de busca y captura
- El restaurante de este pueblo marinero de Tenerife donde comer pescado y marisco fresco frente al mar: abierto desde hace más de 30 años
- El fichaje de Pau Fernández, jugada maestra de la dirección deportiva del CD Tenerife
- Santa Cruz identifica más de 400 locales vacíos en la zona de Salamanca, Rambla y alrededores